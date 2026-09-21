Avellino, D’Agostino guarda avanti: «Ad Ascoli è andata male, ma nessun dramma»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 21, 2026
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Il presidente dell’Avellino, Angelo D’Agostino, ha commentato la sconfitta rimediata contro l’Ascoli a margine della Camminata Rosa, appuntamento annuale dedicato alla sensibilizzazione sulla prevenzione.

Intervenuto ai microfoni di Prima Tivvù, D’Agostino ha invitato a non drammatizzare dopo il passo falso: «Ad Ascoli è andata male, ma nessun dramma. Sapevamo di affrontare una squadra forte e determinata».


Il numero uno irpino ha comunque sottolineato gli aspetti positivi mostrati dalla squadra: «Abbiamo fatto un bel primo tempo, la squadra c’è». Ora l’obiettivo è sfruttare la sosta per recuperare gli elementi alle prese con problemi fisici e ritrovare la migliore condizione.

«Cerchiamo di recuperare qualche infortunato in questa sosta e ripartire recuperando qualche acciaccato e qualcuno fuori condizione», ha concluso D’Agostino, tracciando così la strada per la ripresa del campionato.

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