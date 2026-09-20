Modena-Empoli, Galloppa: «Maturi e lucidi, vittoria entusiasmante»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 20, 2026
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Il Modena conquista la prima vittoria al Braglia della stagione, superando l’Empoli per 2-1 in rimonta. Al termine della gara, l’allenatore Daniele Galloppa ha commentato la prestazione della squadra ai microfoni del club.

«Bellissima, di nuovo in rimonta. È stata sofferta ma entusiasmante, sono contento della prestazione dei ragazzi, faccio i complimenti a loro e al pubblico che è stato incredibile», ha dichiarato Galloppa.


Il tecnico si è poi soffermato sulle difficoltà incontrate contro una squadra chiusa: «Quando incontri difese basse ci vuole anche la giocata individuale, però stavamo creando tanto: la squadra è stata matura, lucida ed eravamo convinti ancora una volta di poterla ribaltare».

Infine, Galloppa ha sottolineato l’importanza del successo: «Una vittoria importante, che chiude questo ciclo e ci fa stare sereni mentalmente».

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