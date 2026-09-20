Hellas Verona-Vicenza 2-1, Baroni: «Partita dai due volti. Deve migliorare la cattiveria sotto porta»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 20, 2026
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In seguito al match vinto per 2-1 contro il Vicenza, ha analizzato l’incontro in conferenza stampa l’allenatore dell’Hellas Verona, Marco Baroni, commentando il gol subito e le tante occasioni sprecate dalla sua squadra.

«Oggi è stata una partita dai due volti – ha spiegato il tecnico – nella rifinitura abbiamo avuto l’infortunio di Compagnon al crociato che dovrà essere operato, per il gruppo è sempre traumatico. Alcuni non hanno i novanta minuti, uno storico di partite ravvicinate e prendo il risultato come la cosa più bella. C’è da lavorare tanto ma non mi spaventa, dobbiamo migliorare sicuramente»


Baroni ha poi commentato le scelte prese oggi: «Mosquera sapevo era un cambio sicuro, già il cambio di Korac mi ha messo in difficoltà e anche Pavel (Dawidowicz) che ha sentito un problema al flessore. Sono molto contento per Mosquera, mi aveva già dato segnali importanti, un ragazzo spettacolare che ci potrà dare una mano importante»

E sul sostegno dei tifosi: «Voglio veramente ringraziare il pubblico, lo stadio, in un momento difficile ci hanno sostenuto, dato la carica. Sono contento, ho lasciato tre anni fa lo stadio con tanto entusiasmo e voglio dopo un anno difficile ricreare quell’alchimia e spetta a noi, la gente vuole vedere giocatori che danno tutto in campo»

Spazio anche per un commento sul gol subito: «Siamo andati fuori male, devi avere la percezione e in una serie di circostanze si poteva far meglio. Eravamo la squadra che prima subiva meno tiri, oggi non lo so ma dobbiamo continuare nel cercare di stare nella metà campo avversario. A questo non rinunceremo mai»

Infine, sulla fase offensiva il tecnico non ha dubbi: «Devono migliorare la cattiveria sotto porta, anche se è una parola che non mi piace tantissimo. Attaccare e credere»

 

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