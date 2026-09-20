Serie A: Juventus avanti 1-0 sull’Atalanta dopo i primi 45

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 20, 2026
796573081_1784747505989200_8074619624942013440_n

TURIN, ITALY - SEPTEMBER 20: Nico Gonzalez of Juventus during the Serie A match between Juventus and Atalanta BC at Allianz Stadium on September 20, 2026 in Turin, Italy. (Photo by Filippo Alfero - Juventus FC/Juventus FC via Getty Images)

Si conclude la prima frazione di gioco del match tra Juventus e Atalanta, valido per la 5a giornata del campionato di Serie A. Vanno al riposo in vantaggio per 1-0 i bianconeri, dopo un primo tempo disputato con intensità ed attenzione.

Buona la partenza degli uomini di Spalletti, che al 2′ hanno subito un occasione per sbloccare il risultato:  Kolo Muani sguscia via a Kristensen, entra in area dalla sinistra e calcia forte verso lo specchio, trovando la risposta di Carnesecchi.


Dopo vari tentativi, la Juventus riesce al 28′ a portarsi in vantaggio: Cross rasoterra di Celik dalla sinistra, Conceiçao, dimenticato dalla difesa bergamasca, insacca col piatto sinistro. Nel finale di tempo la formazione di Sarri va alla ricerca del pari, ma andando negli spogliatoi in svantaggio per 1-0.

Altre notizie

Screenshot 2026-09-20 165423

Serie A, il Frosinone stende il Como e sale a 10 punti. Prima vittoria del Parma: Genoa ko 2-1

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 20, 2026
palermo venezia 0-0 serie B (43) stroppa

Panchine bollenti tra Serie A e B: Stroppa a rischio a Venezia, Cioffi traballa a Carrara

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 20, 2026
Screenshot 2026-09-19 194714

Serie A: all’Olimpico termina 2-2 tra Roma e Inter. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 19, 2026
csm_bedin_malago_nexus_1ba37a39b3

Corriere dello Sport: “Caso Malagò, la difesa punta sui sette giorni: la battaglia sul tesseramento entra nel vivo”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 19, 2026
sandro-mazzola

Lutto nel calcio italiano, è morto Sandro Mazzola

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 19, 2026
Screenshot 2026-09-18 222915

Serie A, il Monza trova la prima vittoria in campionato: Sassuolo battuto 2-1. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 18, 2026
Screenshot 2026-09-18 213222

Serie A: pari a reti bianche tra Monza e Sassuolo all’intervallo

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 18, 2026
daversa-ansa-ilovepalermocalcio.com

Venezia, si pensa a D’Aversa per sostituire Stroppa

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 17, 2026
Screenshot 2026-09-15 223715

Coppa Italia: la Fiorentina batte 3-0 il Pisa e vola agli ottavi di finale

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 15, 2026
Screenshot 2026-09-15 214644

Coppa Italia: Fiorentina avanti 1-0 sul Pisa dopo i primi 45

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 15, 2026
Mister Domenico Tedesco in panchina - Foto BFC

Bologna, vicino l’esonero per Tedesco: pronto ad arrivare Palladino

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 15, 2026
Screenshot 2026-09-14 222836

Serie A, l’Inter vince in rimonta sull’Udinese: a San Siro finisce 5-3. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 14, 2026

Ultimissime

796573081_1784747505989200_8074619624942013440_n

Serie A: Juventus avanti 1-0 sull’Atalanta dopo i primi 45

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 20, 2026
bryan-cristante

Italia, infortunio per Cristante: al suo posto Ricci

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 20, 2026
1eacc1e5-298f-4137-9086-741743b2c13f

Athletic Palermo, ko a Vibo: la Vibonese passa 3-0 nella ripresa

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 20, 2026
palermo padova 2-1 (12)

Serie B, i 20 calciatori più preziosi: Loyola davanti a tutti. Strefezza secondo, tre rosanero nella top 20

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 20, 2026
Screenshot 2026-09-20 165423

Serie A, il Frosinone stende il Como e sale a 10 punti. Prima vittoria del Parma: Genoa ko 2-1

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 20, 2026