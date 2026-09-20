Serie A: Juventus avanti 1-0 sull’Atalanta dopo i primi 45
Si conclude la prima frazione di gioco del match tra Juventus e Atalanta, valido per la 5a giornata del campionato di Serie A. Vanno al riposo in vantaggio per 1-0 i bianconeri, dopo un primo tempo disputato con intensità ed attenzione.
Buona la partenza degli uomini di Spalletti, che al 2′ hanno subito un occasione per sbloccare il risultato: Kolo Muani sguscia via a Kristensen, entra in area dalla sinistra e calcia forte verso lo specchio, trovando la risposta di Carnesecchi.
Dopo vari tentativi, la Juventus riesce al 28′ a portarsi in vantaggio: Cross rasoterra di Celik dalla sinistra, Conceiçao, dimenticato dalla difesa bergamasca, insacca col piatto sinistro. Nel finale di tempo la formazione di Sarri va alla ricerca del pari, ma andando negli spogliatoi in svantaggio per 1-0.