Serie B, i 20 calciatori più preziosi: Loyola davanti a tutti. Strefezza secondo, tre rosanero nella top 20
Transfermarkt fotografa i calciatori con il valore di mercato più alto della Serie B in vista del prossimo aggiornamento, previsto per il 1° ottobre.
In cima alla graduatoria c’è Felipe Loyola, valutato 7 milioni di euro. Subito alle sue spalle figura il primo calciatore del Palermo: Gabriel Strefezza, secondo con un valore di 6,5 milioni.
Completa il podio Emanuele Rao, valutato 6 milioni, mentre Tommaso Berti si attesta a 5,5 milioni. A quota 5 milioni ci sono Isak Vural e Tommaso Martinelli.
Seguono, con una valutazione di 4,5 milioni, Fabio Rispoli, Simone Pafundi, Giacomo Faticanti, Samuele Angori, Cristian Shpendi, Simone Canestrelli e Matteo Tramoni.
A quota 4 milioni figurano invece Rosen Bozhinov, Alessandro Bianco, Daniel Tonoli, Tomas Suslov, Mattia Viti e altri due giocatori del Palermo: Nicolò Pierozzi e Filippo Ranocchia.
Sono dunque tre i rosanero presenti nelle prime venti posizioni: Strefezza è il più prezioso con 6,5 milioni, mentre Pierozzi e Ranocchia sono valutati 4 milioni.
I primi 20 per valore di mercato
Felipe Loyola – 7 milioni
Gabriel Strefezza (Palermo) – 6,5 milioni
Emanuele Rao – 6 milioni
Tommaso Berti – 5,5 milioni
Isak Vural – 5 milioni
Tommaso Martinelli – 5 milioni
Fabio Rispoli – 4,5 milioni
Simone Pafundi – 4,5 milioni
Giacomo Faticanti – 4,5 milioni
Samuele Angori – 4,5 milioni
Cristian Shpendi – 4,5 milioni
Simone Canestrelli – 4,5 milioni
Matteo Tramoni – 4,5 milioni
Rosen Bozhinov – 4 milioni
Alessandro Bianco – 4 milioni
Daniel Tonoli – 4 milioni
Tomas Suslov – 4 milioni
Mattia Viti – 4 milioni
Nicolò Pierozzi (Palermo) – 4 milioni
Filippo Ranocchia (Palermo) – 4 milioni
Transfermarkt ha inoltre annunciato che il prossimo aggiornamento dei valori di mercato della Serie B sarà pubblicato il 1° ottobre.