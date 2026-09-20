Serie B, i 20 calciatori più preziosi: Loyola davanti a tutti. Strefezza secondo, tre rosanero nella top 20

Transfermarkt fotografa i calciatori con il valore di mercato più alto della Serie B in vista del prossimo aggiornamento, previsto per il 1° ottobre.

In cima alla graduatoria c’è Felipe Loyola, valutato 7 milioni di euro. Subito alle sue spalle figura il primo calciatore del Palermo: Gabriel Strefezza, secondo con un valore di 6,5 milioni.





Completa il podio Emanuele Rao, valutato 6 milioni, mentre Tommaso Berti si attesta a 5,5 milioni. A quota 5 milioni ci sono Isak Vural e Tommaso Martinelli.

Seguono, con una valutazione di 4,5 milioni, Fabio Rispoli, Simone Pafundi, Giacomo Faticanti, Samuele Angori, Cristian Shpendi, Simone Canestrelli e Matteo Tramoni.

A quota 4 milioni figurano invece Rosen Bozhinov, Alessandro Bianco, Daniel Tonoli, Tomas Suslov, Mattia Viti e altri due giocatori del Palermo: Nicolò Pierozzi e Filippo Ranocchia.

Sono dunque tre i rosanero presenti nelle prime venti posizioni: Strefezza è il più prezioso con 6,5 milioni, mentre Pierozzi e Ranocchia sono valutati 4 milioni.

I primi 20 per valore di mercato

Felipe Loyola – 7 milioni

Gabriel Strefezza (Palermo) – 6,5 milioni

Emanuele Rao – 6 milioni

Tommaso Berti – 5,5 milioni

Isak Vural – 5 milioni

Tommaso Martinelli – 5 milioni

Fabio Rispoli – 4,5 milioni

Simone Pafundi – 4,5 milioni

Giacomo Faticanti – 4,5 milioni

Samuele Angori – 4,5 milioni

Cristian Shpendi – 4,5 milioni

Simone Canestrelli – 4,5 milioni

Matteo Tramoni – 4,5 milioni

Rosen Bozhinov – 4 milioni

Alessandro Bianco – 4 milioni

Daniel Tonoli – 4 milioni

Tomas Suslov – 4 milioni

Mattia Viti – 4 milioni

Nicolò Pierozzi (Palermo) – 4 milioni

Filippo Ranocchia (Palermo) – 4 milioni

Transfermarkt ha inoltre annunciato che il prossimo aggiornamento dei valori di mercato della Serie B sarà pubblicato il 1° ottobre.