Serie B, i 20 calciatori più preziosi: Loyola davanti a tutti. Strefezza secondo, tre rosanero nella top 20

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 20, 2026
palermo padova 2-1 (12)

Transfermarkt fotografa i calciatori con il valore di mercato più alto della Serie B in vista del prossimo aggiornamento, previsto per il 1° ottobre.

In cima alla graduatoria c’è Felipe Loyola, valutato 7 milioni di euro. Subito alle sue spalle figura il primo calciatore del Palermo: Gabriel Strefezza, secondo con un valore di 6,5 milioni.


Completa il podio Emanuele Rao, valutato 6 milioni, mentre Tommaso Berti si attesta a 5,5 milioni. A quota 5 milioni ci sono Isak Vural e Tommaso Martinelli.

Seguono, con una valutazione di 4,5 milioni, Fabio Rispoli, Simone Pafundi, Giacomo Faticanti, Samuele Angori, Cristian Shpendi, Simone Canestrelli e Matteo Tramoni.

A quota 4 milioni figurano invece Rosen Bozhinov, Alessandro Bianco, Daniel Tonoli, Tomas Suslov, Mattia Viti e altri due giocatori del Palermo: Nicolò Pierozzi e Filippo Ranocchia.

Sono dunque tre i rosanero presenti nelle prime venti posizioni: Strefezza è il più prezioso con 6,5 milioni, mentre Pierozzi e Ranocchia sono valutati 4 milioni.

I primi 20 per valore di mercato
Felipe Loyola – 7 milioni
Gabriel Strefezza (Palermo) – 6,5 milioni
Emanuele Rao – 6 milioni
Tommaso Berti – 5,5 milioni
Isak Vural – 5 milioni
Tommaso Martinelli – 5 milioni
Fabio Rispoli – 4,5 milioni
Simone Pafundi – 4,5 milioni
Giacomo Faticanti – 4,5 milioni
Samuele Angori – 4,5 milioni
Cristian Shpendi – 4,5 milioni
Simone Canestrelli – 4,5 milioni
Matteo Tramoni – 4,5 milioni
Rosen Bozhinov – 4 milioni
Alessandro Bianco – 4 milioni
Daniel Tonoli – 4 milioni
Tomas Suslov – 4 milioni
Mattia Viti – 4 milioni
Nicolò Pierozzi (Palermo) – 4 milioni
Filippo Ranocchia (Palermo) – 4 milioni

Transfermarkt ha inoltre annunciato che il prossimo aggiornamento dei valori di mercato della Serie B sarà pubblicato il 1° ottobre.

Altre notizie

818530608_2297690314312868_2876784520490934657_n

Serie B, finali delle 15: il Südtirol travolge l’Arezzo, Verona rimonta il Vicenza. Palermo resta in vetta

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 20, 2026
Screenshot 2026-09-20 163911

Palermo, Vavassori torna a Bergamo dopo la doppietta: sugli spalti per Atalanta U23-Ravenna

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 20, 2026
IMG_20260920_111910

Palermo-Padova, Vavassori dopo la doppietta: «Emozione incredibile, devo ringraziare i miei compagni»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 20, 2026
palermo padova 2-1 (8)

La Sicilia: “Palermo-Padova, la Curva Nord scende in campo per la prevenzione: «Gioca d’anticipo! Fai prevenzione al colon»”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 20, 2026
Screenshot 2026-09-20 102629

La Sicilia: “Nuovo Barbera, nuovi parcheggi e più posti per i disabili: tutte le novità del progetto stadio”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 20, 2026
palermo padova 2-1 (102)

Corriere del Veneto: “Padova, al Barbera resta il rimpianto: Vavassori fa la differenza, l’attacco biancoscudato ancora a secco”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 20, 2026
palermo padova 2-1 (118)

Il Gazzettino: “Padova, rimpianti al Barbera: grande avvio, poi la qualità di Johnsen e Vavassori fa la differenza”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 20, 2026
palermo padova 2-1 (77)

Repubblica: “Palermo-Padova 2-1, le pagelle: Vavassori da 8, Johnsen uomo assist. Pohjanpalo giornata no”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 20, 2026
palermo padova 2-1 (121)

Repubblica: “Palermo, all’inferno e ritorno: Vavassori ribalta il Padova e tiene i rosanero in vetta”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 20, 2026
Screenshot 2026-09-20 092212

Palermo-Padova 2-1, Calvarese sul rosso a Carissoni: «Decisione corretta di Di Bello. Il VAR non sarebbe intervenuto sul giallo»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 20, 2026
palermo padova 2-1 (110)

Giornale di Sicilia: “Vavassori lancia il Palermo, Padova battuto in rimonta”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 20, 2026
palermo padova 2-1 (60)

Tuttosport: “Palermo-Padova 2-1, le pagelle: Vavassori incontenibile da 8. Johnsen e Fortin da 7”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 20, 2026

Ultimissime

palermo padova 2-1 (12)

Serie B, i 20 calciatori più preziosi: Loyola davanti a tutti. Strefezza secondo, tre rosanero nella top 20

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 20, 2026
Screenshot 2026-09-20 165423

Serie A, il Frosinone stende il Como e sale a 10 punti. Prima vittoria del Parma: Genoa ko 2-1

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 20, 2026
818530608_2297690314312868_2876784520490934657_n

Serie B, finali delle 15: il Südtirol travolge l’Arezzo, Verona rimonta il Vicenza. Palermo resta in vetta

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 20, 2026
Screenshot 2026-09-20 163911

Palermo, Vavassori torna a Bergamo dopo la doppietta: sugli spalti per Atalanta U23-Ravenna

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 20, 2026
IMG_20260920_111910

Palermo-Padova, Vavassori dopo la doppietta: «Emozione incredibile, devo ringraziare i miei compagni»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 20, 2026