Palermo-Padova, Vavassori dopo la doppietta: «Emozione incredibile, devo ringraziare i miei compagni»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 20, 2026
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Dominic Vavassori è stato il protagonista della vittoria del Palermo contro il Padova. L’attaccante rosanero, autore della doppietta che ha permesso alla squadra di Inzaghi di ribaltare il risultato e conquistare i tre punti al Barbera, ha parlato ai microfoni del sito ufficiale del club.

«All’inizio ci siamo messi in difficoltà un po’ da soli, abbiamo preso subito un gol. Poi siamo stati bravi da squadra a rimontare e a portare i tre punti a casa», ha spiegato Vavassori.


Per il classe 2005 si è trattato della prima doppietta in Serie B: «Un’emozione incredibile, poi sotto al nostro pubblico. Devo ringraziare i miei compagni che mi hanno messo nelle migliori condizioni per poter fare la doppietta».

L’attaccante ha poi raccontato l’emozione vissuta sotto la Curva Nord: «Stupendo, un’emozione indescrivibile». Parole anche per Inzaghi, che continua a dargli fiducia: «Lui crede tanto in me, mi fa molto piacere questa cosa e spero di potergli dar tanto per quest’anno che è molto importante».

Infine, Vavassori ha guardato ai prossimi impegni: «Ci si riposa, poi subito testa all’Empoli e poi al Mantova, che sono le partite importanti, quelle che stiamo guardando adesso con attenzione».

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