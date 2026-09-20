Palermo-Padova 2-1, Calvarese sul rosso a Carissoni: «Decisione corretta di Di Bello. Il VAR non sarebbe intervenuto sul giallo»

Gianpaolo Calvarese, ex arbitro, attraverso i propri canali social ha analizzato uno degli episodi arbitrali più discussi del finale di Palermo-Padova 2-1: l’espulsione diretta di Carissoni per il fallo commesso su Vavassori, lanciato verso la porta.

Calvarese ha spiegato di aver avuto inizialmente una percezione differente dell’episodio: «In diretta, devo ammettere che il cartellino rosso estratto da Di Bello nel finale di Palermo-Padova mi era sembrato eccessivo».





La valutazione dell’ex arbitro è però cambiata dopo aver rivisto le immagini: «Rivedendo però l’episodio, soprattutto attraverso il fermo immagine nel momento in cui Vavassori prova a superare Carissoni e subisce il fallo, la valutazione cambia».

Calvarese si è quindi soffermato sui parametri da prendere in considerazione per valutare una possibile DOGSO, ovvero la negazione di una chiara occasione da gol: «Non ci sono particolari dubbi sul possesso del pallone, sulla direzione dell’azione e sulla distanza dalla porta. L’elemento più complesso riguarda la posizione dell’altro difendente, Lovato, ma dalle immagini sembra che anche lui difficilmente sarebbe riuscito a recuperare».

Da qui il giudizio conclusivo sulla scelta dell’arbitro Marco Di Bello: «Per questo, pur trattandosi di un episodio al limite e di una valutazione complessa, ritengo corretta la decisione di Di Bello di estrarre il cartellino rosso».

L’ex arbitro ha infine evidenziato un particolare relativo all’eventuale intervento della tecnologia: «Attenzione, però, a un aspetto importante: se l’arbitro avesse scelto il cartellino giallo, a mio avviso il VAR non sarebbe intervenuto, proprio perché siamo di fronte a un episodio interpretativo, nel quale entrambe le valutazioni avrebbero potuto trovare una giustificazione tecnica».

Una decisione dunque al limite secondo Calvarese, ma corretta nella valutazione effettuata sul terreno di gioco da Di Bello: rosso a Carissoni per DOGSO nel finale della sfida vinta 2-1 dal Palermo.