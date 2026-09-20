La Sicilia: “Palermo-Padova, la Curva Nord scende in campo per la prevenzione: «Gioca d’anticipo! Fai prevenzione al colon»”

«Gioca d’anticipo! Fai prevenzione al colon». È il messaggio apparso in Curva Nord al Renzo Barbera poco prima del fischio d’inizio di Palermo-Padova. Come racconta La Sicilia, i tifosi rosanero hanno scelto di dedicare uno striscione alla prevenzione del tumore del colon-retto.

Un messaggio diretto, affidato al linguaggio del calcio, con l’obiettivo di richiamare l’attenzione sull’importanza di aderire allo screening e di non rimandare i controlli. L’iniziativa, spiega La Sicilia, è stata realizzata in collaborazione con l’Asp del capoluogo, che ha coinvolto i tifosi nelle attività di sensibilizzazione rivolte alla popolazione.





Prima dell’esposizione dello striscione è intervenuto anche lo speaker del Barbera: «Nel calcio, arrivare un attimo prima può cambiare una partita. Nella vita, può fare la differenza. La prevenzione del tumore del colon-retto comincia da un gesto semplice. Per questo l’Asp di Palermo scende in campo per la prevenzione. E stasera, insieme alla Curva Nord, manda un messaggio a tutti».

Subito dopo, ricorda La Sicilia, in Curva Nord è comparso lo striscione con le parole: «Gioca d’anticipo! Fai prevenzione al colon».

Sull’iniziativa è intervenuto anche il direttore generale dell’Asp, Alberto Firenze: «Ringrazio il Palermo calcio, tutti i suoi tifosi e in particolare la Curva Nord per aver accolto e condiviso questo messaggio di prevenzione, la loro partecipazione dà ancora più forza a un’iniziativa che vuole parlare direttamente ai cittadini».

L’obiettivo, sottolinea ancora La Sicilia, è portare il messaggio della prevenzione anche nei luoghi e nelle occasioni capaci di raggiungere un pubblico ampio e trasversale, sfruttando in questo caso il palcoscenico del Renzo Barbera.