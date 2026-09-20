Palermo, Vavassori torna a Bergamo dopo la doppietta: sugli spalti per Atalanta U23-Ravenna

Dalla doppietta decisiva contro il Padova al ritorno a Bergamo. Dominic Vavassori si gode la domenica libera dopo essere stato il grande protagonista della vittoria per 2-1 conquistata ieri dal Palermo al Renzo Barbera.

L’attaccante rosanero, di proprietà dell’Atalanta, ha approfittato della giornata per tornare a Bergamo e seguire da vicino la sua ex squadra, l’Atalanta U23, formazione della quale faceva parte fino alla scorsa stagione.





Vavassori ha assistito alla sfida Atalanta U23-Ravenna, terminata con il successo degli ospiti per 0-2, sostenendo così i suoi ex compagni nel giorno successivo alla grande gioia vissuta con la maglia del Palermo.

Per il classe 2005 sono ore particolarmente felici. Contro il Padova ha realizzato una doppietta, trovando i suoi primi gol in Serie B e risultando decisivo nella rimonta della formazione allenata da Filippo Inzaghi.

Una domenica, dunque, all’insegna del calcio anche nel giorno libero: dopo aver fatto esplodere il Barbera, Vavassori è tornato a Bergamo per seguire da spettatore l’Atalanta U23.