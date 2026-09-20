Hellas Verona-Vicenza 2-1: gli highlights del match
Derby veneto dalle mille emozioni al Bentegodi, dove l’Hellas Verona conquista un successo fondamentale superando il Vicenza per 2-1 al termine di un match combattuto dal primo all’ultimo minuto. A partire meglio sono gli ospiti, che sbloccano la gara e si portano a sorpresa in vantaggio grazie al gol di Rauti.
La reazione del Verona, però, non si fa attendere: i padroni di casa alzano il ritmo e sale in cattedra Mosquera, autore di una splendida doppietta personale che ribalta completamente il risultato e regala la vittoria ai suoi. Di seguito gli highlights del match: