Hellas Verona-Vicenza 2-1: gli highlights del match

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 20, 2026
Screenshot 2026-09-20 202048

Derby veneto dalle mille emozioni al Bentegodi, dove l’Hellas Verona conquista un successo fondamentale superando il Vicenza per 2-1 al termine di un match combattuto dal primo all’ultimo minuto. A partire meglio sono gli ospiti, che sbloccano la gara e si portano a sorpresa in vantaggio grazie al gol di Rauti.

La reazione del Verona, però, non si fa attendere: i padroni di casa alzano il ritmo e sale in cattedra Mosquera, autore di una splendida doppietta personale che ribalta completamente il risultato e regala la vittoria ai suoi. Di seguito gli highlights del match:


Altre notizie

Screenshot 2026-09-20 201734

Serie B: Empoli avanti 0-1 a Modena dopo i primi 45

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 20, 2026
Screenshot 2026-09-20 201012

Arezzo-Sudtirol 1-4: gli highlights del match

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 20, 2026
main2946b

Arezzo-Sudtirol 1-4, Possanzini: «Punteggio bugiardo. Il nostro obiettivo resta la salvezza»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 20, 2026
image

Hellas Verona-Vicenza 2-1, Gallo: «Abbiamo subito due gol ingenui. I cambi ci hanno fatto perdere equilibrio»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 20, 2026
WhatsApp Image 2026-09-20 at 18.39.18

Serie B, il Pisa ferma il Mantova sul 2-2: Palermo da solo in vetta. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 20, 2026
images (1)

Hellas Verona-Vicenza 2-1, Baroni: «Partita dai due volti. Deve migliorare la cattiveria sotto porta»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 20, 2026
palermo padova 2-1 (12)

Serie B, i 20 calciatori più preziosi: Loyola davanti a tutti. Strefezza secondo, tre rosanero nella top 20

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 20, 2026
818530608_2297690314312868_2876784520490934657_n

Serie B, finali delle 15: il Südtirol travolge l’Arezzo, Verona rimonta il Vicenza. Palermo resta in vetta

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 20, 2026
Screenshot 2026-09-20 163911

Palermo, Vavassori torna a Bergamo dopo la doppietta: sugli spalti per Atalanta U23-Ravenna

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 20, 2026
palermo padova 2-1 (8)

La Sicilia: “Palermo-Padova, la Curva Nord scende in campo per la prevenzione: «Gioca d’anticipo! Fai prevenzione al colon»”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 20, 2026
palermo padova 2-1 (102)

Corriere del Veneto: “Padova, al Barbera resta il rimpianto: Vavassori fa la differenza, l’attacco biancoscudato ancora a secco”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 20, 2026
palermo padova 2-1 (118)

Il Gazzettino: “Padova, rimpianti al Barbera: grande avvio, poi la qualità di Johnsen e Vavassori fa la differenza”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 20, 2026

Ultimissime

Screenshot 2026-09-20 202048

Hellas Verona-Vicenza 2-1: gli highlights del match

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 20, 2026
Screenshot 2026-09-20 201734

Serie B: Empoli avanti 0-1 a Modena dopo i primi 45

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 20, 2026
Screenshot 2026-09-20 201012

Arezzo-Sudtirol 1-4: gli highlights del match

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 20, 2026
main2946b

Arezzo-Sudtirol 1-4, Possanzini: «Punteggio bugiardo. Il nostro obiettivo resta la salvezza»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 20, 2026
Screenshot 2026-09-20 194820

Serie A: all’Allianz Stadium la Juventus supera 2-0 l’Atalanta. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 20, 2026