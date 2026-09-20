Serie B, Mantova-Pisa 2-2: gli highlights del match

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 20, 2026
pisa

Pareggio ricco di emozioni al Martelli tra Mantova e Pisa, con le due squadre che si dividono la posta al termine di una sfida combattuta.

I padroni di casa sbloccano il risultato in avvio con Gliozzi, servito in profondità da Ignacchiti. Il Pisa reagisce e trova l’1-1 al 38’: Pittarello sfrutta l’assist di Moreo e batte Bardi.


Nella ripresa i nerazzurri completano la rimonta proprio con Moreo, che finalizza una bella azione sulla fascia sinistra. Il Pisa trova anche il possibile 3-1 con Rao, ma la rete viene annullata per fuorigioco.

Quando la vittoria ospite sembra ormai vicina, il Mantova trova il pareggio in pieno recupero con Vlahovic, facendo esplodere il Martelli. Finisce 2-2: un punto per parte al termine di una gara ricca di gol e colpi di scena.

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