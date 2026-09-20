Serie B, il Pisa ferma il Mantova sul 2-2: Palermo da solo in vetta. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 20, 2026
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Si dividono la posta in palio Mantova e Pisa, impegnati nella 5a giornata di Serie B. Un match equilibrato, con tanti gol ed emozione, terminato sul risultato di 2-2. Entrambe le squadre hanno provato a portare a casa la vittoria, ma devono accontentarsi di un punto a testa

Inizia l’incontro e sono subito i padroni di casa ad andare avanti: Ignacchiti imbuca in profondità per Gliozzi che a tu per tu con Confente lo batte con una conclusione con il destro. I nerazzurri reagiscono, trovando il pari al 38′ con Pittarello, che sfrutta l’assist di Moreo si crea lo spazio per calciare e batte Bardi.


Nella ripresa gli uomini di Bianco trova la rete che ribalta la gara: Angori crossa dalla sinistra sul secondo palo, sponda di Zanon per Moreo che sotto porta indirizza la palla alle spalle dell’estremo difensore avversario. I toscani trovano anche la rete del 1-3 con Rao, l’arbitro però annulla tutto per fuorigioco.

Quando sembrava ormai imminenti la prima sconfitta stagionale, nel finale i biancorossi riescono a trovare il pareggio, con il gol nei minuti di recupero di Vlahovic che fa esplodere il Martelli. Con questo risultato il Mantova sale a quota 11 punti, vedendo il Palermo scappare a +3. Di seguito la classifica aggiornata:

LA CLASSIFICA

Palermo — 13

Südtirol — 11

Mantova — 11

Ascoli — 10

Pisa — 7

Avellino — 7

Benevento — 7

Modena — 7

Padova — 7

Verona — 7

Cesena — 7

Arezzo — 6

Empoli — 6

Entella — 5

Cremonese — 5

L.R. Vicenza — 5

Sampdoria — 4

Juve Stabia — 3

Catanzaro — 3

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