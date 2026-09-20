Serie B, il Pisa ferma il Mantova sul 2-2: Palermo da solo in vetta. La classifica aggiornata
Si dividono la posta in palio Mantova e Pisa, impegnati nella 5a giornata di Serie B. Un match equilibrato, con tanti gol ed emozione, terminato sul risultato di 2-2. Entrambe le squadre hanno provato a portare a casa la vittoria, ma devono accontentarsi di un punto a testa
Inizia l’incontro e sono subito i padroni di casa ad andare avanti: Ignacchiti imbuca in profondità per Gliozzi che a tu per tu con Confente lo batte con una conclusione con il destro. I nerazzurri reagiscono, trovando il pari al 38′ con Pittarello, che sfrutta l’assist di Moreo si crea lo spazio per calciare e batte Bardi.
Nella ripresa gli uomini di Bianco trova la rete che ribalta la gara: Angori crossa dalla sinistra sul secondo palo, sponda di Zanon per Moreo che sotto porta indirizza la palla alle spalle dell’estremo difensore avversario. I toscani trovano anche la rete del 1-3 con Rao, l’arbitro però annulla tutto per fuorigioco.
Quando sembrava ormai imminenti la prima sconfitta stagionale, nel finale i biancorossi riescono a trovare il pareggio, con il gol nei minuti di recupero di Vlahovic che fa esplodere il Martelli. Con questo risultato il Mantova sale a quota 11 punti, vedendo il Palermo scappare a +3. Di seguito la classifica aggiornata:
LA CLASSIFICA
Palermo — 13
Südtirol — 11
Mantova — 11
Ascoli — 10
Pisa — 7
Avellino — 7
Benevento — 7
Modena — 7
Padova — 7
Verona — 7
Cesena — 7
Arezzo — 6
Empoli — 6
Entella — 5
Cremonese — 5
L.R. Vicenza — 5
Sampdoria — 4
Juve Stabia — 3
Catanzaro — 3