Mantova-Pisa, Bianco: «Meritavamo la vittoria, c’è grande rammarico»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 20, 2026
BIANCO PISA

Il Pisa non va oltre il pareggio contro il Mantova e Paolo Bianco, al termine della gara, non nasconde il rammarico per i due punti sfumati. Il tecnico nerazzurro ha sottolineato la reazione della squadra dopo un avvio complicato.

«Siamo partiti con un handicap che non ci possiamo permettere, poi la squadra è stata bravissima. Non era facile rimanere in partita dopo un gol subito come questo all’inizio», ha dichiarato Bianco, evidenziando la capacità dei suoi di ribaltare l’inerzia della partita.


L’allenatore ritiene che il Pisa avrebbe meritato qualcosa in più: «Siamo passati in vantaggio meritatamente e avevamo fatto il terzo gol. Il regolamento è questo, conta anche l’unghia. Così è cambiata l’inerzia del match».

Resta però la necessità di migliorare nella gestione delle partite. «Dobbiamo fare di più, c’è una parte che si può allenare e l’altra però dev’essere l’atteggiamento, la voglia di non subire», ha spiegato Bianco.

Il tecnico ha quindi ribadito il proprio rammarico per il risultato: «Meritavamo la vittoria per come avevamo reagito, per la mentalità dimostrata. Ho grande rammarico per aver fatto solo un punto». E sul percorso della squadra ha aggiunto: «Le qualità le abbiamo, l’atteggiamento fa la differenza. Siamo sempre un work in progress, dobbiamo lavorare anche se la Serie B non aspetta».

Infine, uno sguardo agli indisponibili: «Bozhinov sarà a posto la prossima settimana, Marras riprenderà anche lui. Vedremo oggi come sono usciti alcuni ragazzi, come Moreo». Durante la sosta, il Pisa continuerà a lavorare: «Ci alleneremo e faremo un’amichevole alla seconda settimana di stop».

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