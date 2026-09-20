Arezzo-Sudtirol, Bucchi: «Primo gol regalato. Dopo il raddoppio siamo andati in confusione»

L’Arezzo esce sconfitto dalla sfida contro il Sudtirol. Al termine della gara, l’allenatore Stefano Bucchi ha analizzato la prestazione della sua squadra, soffermandosi soprattutto sugli episodi che hanno indirizzato il match.

«La partita è cambiata dopo il primo gol regalato da noi. Fino a quel momento avevamo lasciato il possesso al Sudtirol ma senza rischiare mai», ha spiegato Bucchi.





Il tecnico ha poi analizzato il momento successivo al raddoppio degli avversari: «Poi loro hanno raddoppiato al primo tiro in porta e noi invece abbiamo sprecato due occasioni per riaprire la gara. Lì siamo andati in confusione: letture sbagliate, incapacità di comunicazione tra i giocatori, errori pesanti».

Infine, Bucchi ha sottolineato gli aspetti sui quali la squadra dovrà lavorare: «La tattica c’entra fino a un certo punto, i ragazzi devono crescere sotto questo punto di vista».