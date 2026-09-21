R Star Palermo Football Meeting, Corvino: «Il Palermo non ha bisogno di un altro direttore. Speriamo sia l’anno della Serie A»

Pantaleo Corvino parla di Palermo. L’ex direttore sportivo del Lecce, accostato con insistenza al club rosanero nel corso dell’estate, è intervenuto in occasione dell’R Star Palermo Football Meeting, rispondendo alle domande sul suo futuro, sulle indiscrezioni che lo hanno riguardato e sul percorso della formazione siciliana.

La prima domanda è proprio sulle voci che lo avevano avvicinato al Palermo. Corvino preferisce non alimentare le indiscrezioni e sottolinea la struttura già presente all’interno del club rosanero:





«Guarda, è una domanda che un direttore dovrebbe fare a meno di ricevere o vorrebbe non ricevere. Quindi entro subito dicendo che il Palermo ha un direttore, ha una società talmente strutturata e talmente capace che non c’è bisogno di un altro direttore. Vi rispondo così perché la verità è che non voglio andare oltre, perché sono soltanto voci e alle voci non bisogna dare troppo peso».

Corvino si sofferma quindi sull’avvio di stagione del Palermo e sull’obiettivo Serie A, inseguito ormai da diverse stagioni dal club:

«Il Palermo sono anni che insegue l’obiettivo della Serie A, lo sta facendo con tanti sforzi, con tante risorse economiche, proprio a dimostrazione che vuole raggiungerla a tutti i costi. Speriamo che quest’anno sia, per una grande città come Palermo, quello del ritorno in Serie A e del rifarsi di una volta».

Il discorso si sposta poi sull’esperienza vissuta a Lecce e sulla capacità di coniugare risultati sportivi e sostenibilità economica. Corvino rivendica soprattutto quanto ottenuto sul campo:

«Alcuni mi ricordano per le plusvalenze, la maggior parte a Lecce si ricorda che su quattordici anni abbiamo fatto la Serie A e gli altri quattro anni tre volte l’abbiamo vinta. Oltre a sette titoli italiani a livello Primavera con tre scudetti, due Coppe Italia e due Supercoppe».

Per l’ex dirigente del Lecce, proprio la capacità di tenere insieme i due aspetti rappresenta uno dei risultati più importanti per chi ricopre il ruolo di direttore:

«Quindi riuscire a coniugare sia i risultati economici riferiti alle plusvalenze sia quelli sportivi credo che per un direttore sia la cosa più bella, più importante. Il resto, il Palermo lo sta dimostrando: ogni anno ci mettono tante risorse, però a volte devi fare i conti pure con gli altri e non sempre ci riesci. Perché a volte non bastano gli sforzi economici, devi avere anche fortuna, devi avere altre cose che magari non sono riuscite bene e non ti permettono di fare il grande salto».

Corvino racconta quindi la scelta di tornare a Lecce dopo l’esperienza alla Fiorentina e la filosofia adottata per costruire un progetto sostenibile:

«Lecce è la mia città, il mio territorio. Sono ritornato a Lecce, ero alla Fiorentina, avevo altri tre anni, però c’è stato il cambio di proprietà. Ho preferito accogliere l’invito del presidente del Lecce, all’unanimità, di Saverio, per ritornare a dare qualcosa al mio territorio. È logico che bisognava fare una politica che tenesse conto dei conti».

Una politica fondata soprattutto sulle idee, non potendo competere attraverso disponibilità economiche superiori:

«L’abbiamo fatto attraverso un virtuosismo, attraverso le idee, visto che non potevamo farlo attraverso i soldi. È attraverso le idee che il virtuosismo ci ha portato prima ad andare in Serie A, con la promozione immediata, e poi a riuscire a mettere a posto anche i conti con delle scelte che hanno fruttato plusvalenze straordinarie, come Dorgu, 35 milioni di euro al Manchester, Hjulmand da 20 milioni e passa, Krstovic 25, Baschirotto 15».

Corvino prosegue sottolineando i risultati economici e sportivi ottenuti dal Lecce:

«Abbiamo fatto plusvalenze che ci hanno permesso di mettere a posto i conti e di tenere il Lecce per cinque anni in Serie A. Questo è stato un grande risultato che coniuga una cosa e l’altra con un monte ingaggi di 10 milioni di euro».

Infine, spazio anche al caso Banda e al peso avuto dall’assenza del calciatore nell’avvio della stagione:

«Banda è stato un calciatore importante per il Lecce. L’anno scorso ha realizzato 38 punti con 5 gol di Banda e 5 assist, una mancanza che ha pesato sicuramente».