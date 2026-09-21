Palermo, Pohjanpalo premiato dall’AIC: è il miglior marcatore della Serie B 2025/26

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 21, 2026
palermo padova 2-1 (9)

Riconoscimento speciale per Joel Pohjanpalo prima di Palermo-Padova. L’attaccante rosanero è stato premiato dall’Associazione Italiana Calciatori (AIC) come miglior marcatore del campionato di Serie BKT 2025/26.

A rendere nota la premiazione è stato il Palermo FC attraverso i propri canali social. La consegna del riconoscimento è avvenuta sabato al Renzo Barbera, prima della sfida tra Palermo e Padova.


«Sabato, prima di Palermo-Padova, Pohjanpalo ha ricevuto dall’AIC il riconoscimento come miglior marcatore della Serie BKT 2025/26. Complimenti Joel», si legge nel post pubblicato dal club rosanero.

Un premio che celebra dunque Pohjanpalo per quanto realizzato nella passata stagione e che il centravanti ha ricevuto davanti al pubblico del Barbera prima dell’impegno di campionato contro il Padova.

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