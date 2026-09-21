Il Gallo torna a cantare: Belotti rilancia il Modena, Empoli ribaltato al Braglia. Gli Highlights

Il Modena torna alla vittoria e lo fa in rimonta, superando 2-1 l’Empoli al Braglia. I toscani passano in vantaggio nel primo tempo con Yepes, ma nella ripresa l’ingresso di Andrea Belotti cambia completamente l’inerzia della partita. Il centravanti trova il pareggio con una spettacolare rovesciata, poi Ambrosino completa il sorpasso con un preciso colpo di testa.

Come racconta Stefano Ferrari sul Corriere dello Sport, l’ingresso di Belotti garantisce alla formazione di Galloppa quel peso offensivo e quella capacità di attaccare la profondità che erano mancati durante la prima frazione.





Yepes sorprende Chichizola

La partita parte su ritmi equilibrati, con entrambe le squadre capaci di rendersi pericolose. È l’Empoli, però, a trovare il vantaggio al 27′.

Saporiti conclude verso la porta, la difesa modenese respinge ma il pallone termina nella zona di Yepes, che carica il destro dalla distanza. La conclusione sorprende un Chichizola non impeccabile e porta gli ospiti sullo 0-1. Il controllo VAR conferma la regolarità della rete.

Secondo Stefano Ferrari sul Corriere dello Sport, il Modena reagisce immediatamente. Olzer e Ambrosino cercano la conclusione, mentre al 40′ è Caso ad andare vicinissimo al pareggio colpendo il palo.

Un minuto più tardi l’Empoli perde Shpendi per infortunio. Al suo posto entra Popov e i toscani devono rinunciare anticipatamente a uno dei loro riferimenti offensivi più pericolosi.

Entra Belotti e cambia la partita

Nella ripresa il Modena aumenta la pressione. Olzer e Nieling cercano la rete dell’1-1, mentre Saporiti resta uno degli elementi più vivaci della formazione di Pagliuca.

Galloppa decide allora di affidarsi a Belotti, accolto dall’ovazione del Braglia. Bastano pochi minuti al centravanti per lasciare il segno.

Come evidenzia Stefano Ferrari sul Corriere dello Sport, Belotti controlla il pallone in area spalle alla porta e inventa una spettacolare rovesciata che non lascia scampo a Seghetti. È il gol dell’1-1 e la giocata che accende definitivamente il Modena.

Ambrosino completa la rimonta

L’Empoli prova a contenere l’entusiasmo dei padroni di casa, ma la squadra di Galloppa continua ad attaccare con maggiore profondità e concretezza.

Nove minuti dopo il pareggio arriva il sorpasso. Bianco calcia una punizione verso l’area e Ambrosino si avvita in elevazione, trovando un colpo di testa potente e angolato sul quale Seghetti non può intervenire.

Il Modena passa così dal possibile ko al 2-1.

Nel finale l’Empoli prova a reagire con Ceesay e Zedadka, senza però riuscire a trovare la rete del pareggio. Come racconta ancora Stefano Ferrari sul Corriere dello Sport, i canarini possono così festeggiare il ritorno ai tre punti, trascinati dall’impatto di Belotti e completando la rimonta grazie ad Ambrosino.

Il tabellino

MODENA 2-1 EMPOLI

MODENA (4-2-3-1): Chichizola 5,5; Tonoli 6, Nador 7, Nieling 6,5, Zampano 6; Brugman 6,5 (20′ st Santoro 6), Bianco 7; Azzi 6,5 (37′ st Folino sv), Olzer 5,5 (11′ st Belotti 7,5), Caso 7 (37′ st Zanetti Stenio sv), Ambrosino 7 (37′ st Acquah sv). A disp.: Consiglio; Montevago, Bozhanaj, Imputato, Adorni, Bacchin, Ronco. All.: Galloppa 7.

EMPOLI (3-5-2): Seghetti 6; Magnino 6,5 (44′ st Deli sv), Romagnoli 6, Cauz 5,5; Corrado 6, Zedadka 6, Yepes 6,5 (44′ st Belardinelli sv), Biondini 6 (32′ st Distefano sv), Ceesay 6; Saporiti 7, Shpendi 6 (41’ pt Popov 5,5). A disp.: Perisan, Filippis; Degli Innocenti, Indragoli, Bembnista, Huqi, Berizzi. All.: Pagliuca 6.

Arbitro: Calzavara di Varese 6,5.

Marcatori: 27’ pt Yepes (E), 16’ st Belotti (M), 25’ st Ambrosino (M).

Ammoniti: Magnino, Olzer, Cauz.

Spettatori: 10.342.

Angoli: 3-2 per il Modena.

Recupero: 2’ pt, 5’ st.