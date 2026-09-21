Serie B, l’ex Palermo Silipo è il Player of the Week: doppietta e numeri da protagonista con l’Ascoli

Doppietta per l’attaccante dell’Ascoli nella vittoria contro l’Avellino.

Due gol per spiccare il volo e iniziare a sognare traguardi ambiziosi. Andrea Silipo, ex Palermo, è stato nominato Player of the Week della 5ª giornata della Serie BKT. L’attaccante dell’Ascoli si è preso la scena con una prestazione di alto livello, risultando determinante nel successo per 3-1 ottenuto dai marchigiani contro l’Avellino.





Una partita nella quale Silipo ha lasciato il segno soprattutto nella ripresa. Dopo aver colpito l’incrocio dei pali su calcio di punizione, il classe 2001 ha realizzato le due reti che hanno completato la rimonta dell’Ascoli, trascinandolo nelle zone nobili della classifica.

I numeri premiano Silipo

I dati powered by Opta certificano l’impatto avuto dall’ex rosanero nella quinta giornata. Silipo è stato il calciatore con più tiri complessivi, cinque, e con più conclusioni nello specchio, quattro.

Il giocatore dell’Ascoli ha inoltre fatto registrare nove cross effettuati e tre dribbling tentati, risultando al vertice anche in queste due statistiche.

La doppietta contro l’Avellino riporta inoltre un attaccante dell’Ascoli a segnare due volte nella stessa partita di Serie BKT dopo oltre due anni: l’ultimo a riuscirci era stato Pedro Mendes, il 21 gennaio 2024 contro il Bari.

Tre gol in campionato per l’ex Palermo

Silipo sale così a tre reti nelle prime cinque giornate. Soltanto Cristian Shpendi, con sei gol, e Francesco Ruocco, con quattro, hanno segnato più dell’ex Palermo in questo avvio di campionato.

A quota tre, insieme a Silipo, ci sono Raffaele Russo, Antonio Di Nardo, Dennis Johnsen e Federico Bonazzoli.

C’è poi un dato che racconta ulteriormente il suo impatto: tutti e tre i gol realizzati da Silipo sono arrivati nel secondo tempo. Nessun calciatore ha fatto meglio nelle prime cinque giornate della Serie BKT, con Antonio Di Nardo anch’egli a quota tre reti nella seconda frazione.

Per l’ex Palermo arriva dunque un riconoscimento importante dopo una giornata da protagonista assoluto: doppietta all’Avellino, vittoria dell’Ascoli e premio di Player of the Week della quinta giornata.