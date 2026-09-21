Buone notizie per l’ex Palermo Felici: intervento riuscito, iniziata la riabilitazione

Buone notizie per Mattia Felici, ex calciatore del Palermo. Dopo l’intervento al ginocchio destro effettuato la scorsa settimana dal professor Mariani, il giocatore ha iniziato il percorso di fisioterapia presso Villa Stuart.

A comunicarlo è stata la stessa struttura attraverso i propri canali social: «Intervento riuscito e inizio della riabilitazione per Mattia Felici».





Per Felici comincia adesso il percorso verso il recupero. Come spiegato da Villa Stuart, l’atleta proseguirà il programma riabilitativo nella struttura per i prossimi 45 giorni, con un confronto costante con lo staff medico del Cagliari per monitorare i progressi e l’evoluzione del percorso.

L’ex rosanero è apparso in piedi con l’ausilio delle stampelle e con un tutore alla gamba destra. Il primo passo dopo l’operazione è dunque compiuto: adesso Felici potrà concentrarsi sulla riabilitazione e sul progressivo recupero.