Serie A: all’Allianz Stadium la Juventus supera 2-0 l’Atalanta. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 20, 2026
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All’Allianz Stadium la Juventus batte 2-o l’Atalanta e conquista tre punti importanti per rimanere attaccata al treno delle prime. Ottima la prestazione dei bianconeri, che si mostrano superiori agli avversari per larghi tratti dell’incontro.

Buona la partenza degli uomini di Spalletti, che al 2′ hanno subito un occasione per sbloccare il risultato:  Kolo Muani sguscia via a Kristensen, entra in area dalla sinistra e calcia forte verso lo specchio, trovando la risposta di Carnesecchi.


Dopo vari tentativi, la Juventus riesce al 28′ a portarsi in vantaggio: Cross rasoterra di Celik dalla sinistra, Conceiçao, dimenticato dalla difesa bergamasca, insacca col piatto sinistro. Nel finale di tempo la formazione di Sarri va alla ricerca del pari, ma andando negli spogliatoi in svantaggio per 1-0.

Nella ripresa i bianconeri soffrono le avanzate dell’Atalanta, che ha due occasioni: i nerazzurri prima ci provano con Rowe, che lascia partire un diagonale di sinistro parato da Vicario, poi con Kristensen, che dagli sviluppi di corner trova l’incornata salvato sulla linea da Kolo Muani.

Il raddoppio degli uomini di Spalletti arriva al 77′: Zhegrova pennella sul primo palo dalla bandierina, Bremer anticipa tutti e insacca di testa alle spalle di Carnesecchi, chiudendo definitivamente l’incontro e regalando i tre punti alla Juventus. Di seguito la classifica aggiornata:

LA CLASSIFICA

Roma — 13

Inter — 13

Lazio — 13

Cagliari — 12

Frosinone — 10

Juventus — 10

Como — 10

Milan — 8

Napoli — 7

Sassuolo — 7

Lecce — 6

Atalanta — 6

Udinese — 4

Torino — 4

Parma — 4

Monza — 4

Fiorentina — 4

Bologna — 2

Genoa — 1

Venezia – 0

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