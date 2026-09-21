Südtirol, problema muscolare per Zeroli

Il Südtirol deve fare i conti con un problema fisico per Kevin Zeroli. Il centrocampista è alle prese con un sovraccarico muscolare al quadricipite femorale sinistro.

A comunicarlo è stato lo stesso club altoatesino attraverso una nota ufficiale: «Kevin Zeroli è attualmente interessato da un sovraccarico muscolare a carico del muscolo quadricipite femorale sinistro. Le condizioni del giocatore saranno rivalutate nei prossimi giorni».





Al momento non sono stati indicati tempi precisi per il recupero. La situazione verrà monitorata dallo staff medico del Südtirol nei prossimi giorni.

Zeroli dovrebbe comunque avere a disposizione un periodo sufficiente per recuperare in vista della prossima sfida contro l’Ascoli, in programma il 10 ottobre, considerando la lunga sosta legata agli impegni delle Nazionali.