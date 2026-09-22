Prima pagina Repubblica Palermo: “Al Barbera chiudo il cerchio ora applaudo chi mi ha condannato”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 23, 2026
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Parla Miccoli

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Prima pagina Corriere dello Sport: “Il Palermo si gode il “nuovo” Dennis Johnsen”

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Prima pagina Corriere dello Sport: “Fattore Barbera”

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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “L’ultimo dribbling”

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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Tenta di salvare il figlio, morti entrambi”

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Prima pagina Tuttosport: “Fratelli di Juve”

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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Rieccoci”

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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Il Mantova pareggia. Palermo solo in testa”

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Prima pagina Tuttosport: “Insieme per sempre”

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Prima pagina Repubblica Palermo: “Vavassori goleador di giornata”

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Miccoli: «Inzaghi voleva la 9 e gliela darò. Conte? Aspetto una sua risposta»

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Miccoli: «È l’anno giusto per la Serie A. Non vedo nessuno che possa impensierire il Palermo»

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Miccoli: «Palermo mi ha fatto capire l’errore. Sabato chiudo il cerchio»

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Giornale di Sicilia: “Miccoli Legends Game, anche Inzaghi protagonista: Superpippo torna in campo con la numero 9”

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