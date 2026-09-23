Miccoli: «Inzaghi voleva la 9 e gliela darò. Conte? Aspetto una sua risposta»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 23, 2026
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Filippo Inzaghi tornerà a indossare la maglia numero 9, mentre per la panchina della Nazionale Artisti resta aperta una suggestione legata ad Antonio Conte. Fabrizio Miccoli, intervistato da Valerio Tripi per Repubblica Palermo, svela altri particolari della partita d’addio al calcio che sabato lo vedrà protagonista al Renzo Barbera.

Sabato Inzaghi giocherà con lei, indosserà la numero 9?


«La voleva e gliela darò. Il problema era se voleva la 10. Sabato saremo in due ad avere quel numero, io e Diego Armando Maradona Junior. Vedere quel nome sulla maglia con un altro numero sarebbe stato assurdo».

Miccoli, nell’intervista concessa a Valerio Tripi per Repubblica Palermo, scherza poi sul legame con Diego Armando Maradona:

«Se ci fosse stato suo padre lo avrebbe indossato solo lui, mi sarei tolto pure quello che ho tatuato sulla schiena e mi sarei preso il 30. Io il numero a Inzaghi lo do, ma poi deciderà il mister Ballardini la formazione».

Sarà dunque Davide Ballardini a stabilire l’undici da mandare in campo, con Inzaghi tra i giocatori a disposizione e pronto a riprendersi il suo storico numero 9.

E sulla panchina degli artisti?

Qui Miccoli rivela un’altra possibilità. Come racconta a Valerio Tripi per Repubblica Palermo, l’ex capitano rosanero attende una risposta da Antonio Conte:

«Aspetto una risposta dal mio amico Antonio Conte, mi ha detto che è in Inghilterra perché forse potrebbe ricominciare ad allenare».

Tanti, intanto, gli ex calciatori che hanno accettato l’invito per essere presenti al Barbera. Miccoli spiega di essere stato costretto anche a effettuare delle scelte per comporre la squadra.

«Fra i giocatori ho dovuto fare delle scelte, ma devo ringraziare tutti quelli che si sono resi disponibili da Balzaretti a Migliaccio, da Ilicic a Nuno Gomes. Arriveranno da tutte le parti del mondo e non vedono l’ora di essere in campo».

Una partecipazione importante per una serata particolarmente attesa. Nell’ultima parte dell’intervista realizzata da Valerio Tripi per Repubblica Palermo, Miccoli conferma così la presenza di Inzaghi con la numero 9 e lascia aperta la possibilità di vedere anche Conte coinvolto nell’evento.

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