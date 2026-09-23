Corriere del Veneto: “Peghin: «Sconfitta immeritata a Palermo, avremmo meritato almeno un punto»”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 23, 2026
Screenshot 2026-09-23 135626

Il ko del Renzo Barbera continua a lasciare qualche rimpianto in casa Padova. Francesco Peghin, presidente del club biancoscudato, è tornato sulla sconfitta contro il Palermo analizzando la prestazione della squadra di Antonio Calabro e tracciando un primo bilancio dell’avvio di campionato.

Intervistato sulle colonne del Corriere del Veneto, Peghin ritiene che il risultato maturato a Palermo sia stato troppo severo rispetto a quanto mostrato dalla sua squadra sul terreno di gioco.


«La sconfitta di Palermo? Credo che sia stata immeritata. La squadra si è espressa con un ottimo calcio, nel primo tempo ha spesso messo sotto il Palermo e avrebbe meritato sul campo di portare a casa almeno un punto. Brucia avere preso gol alla fine, ma dobbiamo accettarlo».

Peghin: «Possiamo essere soddisfatti»

Il presidente guarda comunque con fiducia alla classifica e ai sette punti conquistati dal Padova. Come sottolinea il Corriere del Veneto, Peghin promuove il lavoro svolto finora da Calabro e invita ad avere pazienza con quei calciatori che non hanno ancora mostrato pienamente le proprie qualità.

«Abbiamo 7 punti, siamo in mezzo al gruppone e credo che possiamo essere soddisfatti. Calabro sta lavorando molto bene, ci sono diversi giocatori che ancora non hanno espresso del tutto il proprio potenziale. Dobbiamo avere pazienza e continuare a lavorare su questa strada».

Fiducia totale, dunque, nei confronti dell’allenatore. Il numero uno biancoscudato ribadisce al Corriere del Veneto il sostegno della società:

«Calabro ha tutto il nostro appoggio e sta facendo rendere bene la squadra».

«Prima la salvezza, poi possiamo alzare l’asticella»

Peghin mantiene invece prudenza quando il discorso si sposta sugli obiettivi stagionali. Il primo traguardo resta quello di raggiungere la permanenza in categoria con maggiore tranquillità rispetto alla stagione precedente.

«Gli obiettivi stagionali? Puntiamo a salvarci molto prima rispetto alla passata stagione».

E alla domanda sulla possibilità di puntare ai playoff, il presidente del Padova risponde senza voli pindarici. Come riportato ancora dal Corriere del Veneto:

«I playoff? Intanto portiamo la nave in porto, poi magari possiamo alzare l’asticella».

Altre notizie

0c5cc5d9-f0e6-456f-929b-852293180a7e

Palermo, si presenta Mazzitelli: «È il posto giusto per rilanciarmi. Farò di tutto per andare in Serie A»

Angelo Giambona Settembre 23, 2026
fabio-brini

Brini: «Il Palermo ha qualcosa in più di tutti. Ma Brunori me lo sarei tenuto»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 23, 2026
palermo mantova logo coppa italia (66) vavassori palumbo

Tuttosport: “Vavassori luce rosanero. L’obiettivo si avvicina”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 23, 2026
image-09 miccoli

Miccoli: «Inzaghi voleva la 9 e gliela darò. Conte? Aspetto una sua risposta»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 23, 2026
image-07 miccoli

Miccoli: «È l’anno giusto per la Serie A. Non vedo nessuno che possa impensierire il Palermo»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 23, 2026
palermo cesena 2-0 (20) Miccoli

Miccoli: «Palermo mi ha fatto capire l’errore. Sabato chiudo il cerchio»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 23, 2026
palermo padova 2-1 (11)

Giornale di Sicilia: “Miccoli Legends Game, anche Inzaghi protagonista: Superpippo torna in campo con la numero 9”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 23, 2026
Palermo Juve Stabia 1-0 (38) johnsen segre ceccaroni

Giornale di Sicilia: “Spaccapartite Johnsen, il Palermo ha un nuovo faro”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 23, 2026
Palermo Juve Stabia 1-0 (43) augello

Giornale di Sicilia: “Palermo, le rimesse laterali sono sempre una risorsa: già sei gol nati così”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 23, 2026
image-03 miccoli

Corriere dello Sport: “Inzaghi torna in campo per Miccoli”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 23, 2026
palermo mantova logo coppa italia (86) johnsen

Corriere dello Sport: “Palermo, Johnsen è rinato: Inzaghi ha trovato l’uomo che sposta gli equilibri”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 23, 2026
mulattieri-1-1

Hellas Verona, Mulattieri: «In Serie B tutte le squadre se la possono giocare»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 22, 2026

Ultimissime

Screenshot 2026-09-23 135626

Corriere del Veneto: “Peghin: «Sconfitta immeritata a Palermo, avremmo meritato almeno un punto»”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 23, 2026
0c5cc5d9-f0e6-456f-929b-852293180a7e

Palermo, si presenta Mazzitelli: «È il posto giusto per rilanciarmi. Farò di tutto per andare in Serie A»

Angelo Giambona Settembre 23, 2026
fabio-brini

Brini: «Il Palermo ha qualcosa in più di tutti. Ma Brunori me lo sarei tenuto»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 23, 2026
palermo mantova logo coppa italia (66) vavassori palumbo

Tuttosport: “Vavassori luce rosanero. L’obiettivo si avvicina”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 23, 2026
mancini-lapresse-ilovepalermocalcio.com (1)

Gazzetta dello Sport: “Mancini, prende forma l’Italia anti-Belgio: 4-3-3 con Romano, Pio Esposito e Zaniolo”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 23, 2026