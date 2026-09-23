Corriere del Veneto: “Peghin: «Sconfitta immeritata a Palermo, avremmo meritato almeno un punto»”

Il ko del Renzo Barbera continua a lasciare qualche rimpianto in casa Padova. Francesco Peghin, presidente del club biancoscudato, è tornato sulla sconfitta contro il Palermo analizzando la prestazione della squadra di Antonio Calabro e tracciando un primo bilancio dell’avvio di campionato.

Intervistato sulle colonne del Corriere del Veneto, Peghin ritiene che il risultato maturato a Palermo sia stato troppo severo rispetto a quanto mostrato dalla sua squadra sul terreno di gioco.





«La sconfitta di Palermo? Credo che sia stata immeritata. La squadra si è espressa con un ottimo calcio, nel primo tempo ha spesso messo sotto il Palermo e avrebbe meritato sul campo di portare a casa almeno un punto. Brucia avere preso gol alla fine, ma dobbiamo accettarlo».

Peghin: «Possiamo essere soddisfatti»

Il presidente guarda comunque con fiducia alla classifica e ai sette punti conquistati dal Padova. Come sottolinea il Corriere del Veneto, Peghin promuove il lavoro svolto finora da Calabro e invita ad avere pazienza con quei calciatori che non hanno ancora mostrato pienamente le proprie qualità.

«Abbiamo 7 punti, siamo in mezzo al gruppone e credo che possiamo essere soddisfatti. Calabro sta lavorando molto bene, ci sono diversi giocatori che ancora non hanno espresso del tutto il proprio potenziale. Dobbiamo avere pazienza e continuare a lavorare su questa strada».

Fiducia totale, dunque, nei confronti dell’allenatore. Il numero uno biancoscudato ribadisce al Corriere del Veneto il sostegno della società:

«Calabro ha tutto il nostro appoggio e sta facendo rendere bene la squadra».

«Prima la salvezza, poi possiamo alzare l’asticella»

Peghin mantiene invece prudenza quando il discorso si sposta sugli obiettivi stagionali. Il primo traguardo resta quello di raggiungere la permanenza in categoria con maggiore tranquillità rispetto alla stagione precedente.

«Gli obiettivi stagionali? Puntiamo a salvarci molto prima rispetto alla passata stagione».

E alla domanda sulla possibilità di puntare ai playoff, il presidente del Padova risponde senza voli pindarici. Come riportato ancora dal Corriere del Veneto:

«I playoff? Intanto portiamo la nave in porto, poi magari possiamo alzare l’asticella».