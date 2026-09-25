Corriere dello Sport: “Empoli, lavoro e recuperi verso il Palermo. Pagliuca resta saldo: fiducia totale del club”

L’Empoli è tornato al lavoro e ha già messo nel mirino il Palermo. Dopo tre giorni di riposo, la formazione toscana ha ripreso gli allenamenti con una doppia seduta, programma che verrà replicato anche oggi sul campo di Petroio. L’obiettivo è sfruttare la lunga pausa per effettuare un richiamo della preparazione estiva e presentarsi nelle migliori condizioni alla ripresa del campionato.

Come scrive Riccardo Tofanelli sul Corriere dello Sport, per due weekend non si giocherà a causa degli impegni delle nazionali. Il campionato riprenderà il 10 ottobre, quando al Castellani arriverà il Palermo capolista della cadetteria.





Empoli, la sosta per recuperare gli acciaccati

La pausa non servirà soltanto a recuperare energie, ma anche a riportare nelle migliori condizioni i giocatori alle prese con problemi fisici.

Il primo nome è quello di Matteo Egan, esterno destro italo-irlandese di diciannove anni e una delle grandi rivelazioni della prima parte della stagione. Il giovane si è infortunato durante il derby contro l’Arezzo e lavorerà separatamente dal resto dei compagni per alcuni giorni.

Secondo quanto riferisce Riccardo Tofanelli sul Corriere dello Sport, Egan dovrebbe tornare in gruppo già all’inizio della prossima settimana.

È invece rientrato regolarmente Filippo Bandinelli, che non era stato convocato per la trasferta di Modena a causa della febbre.

Shpendi alle prese con una fascite, Curto torna contro il Palermo

Più complicata la situazione di Salvatore Monaco. L’attaccante, brillante goleador durante il precampionato prima dell’infortunio, difficilmente riuscirà a tornare a disposizione già alla ripresa del torneo.

Non sembrano invece esserci problemi a lunga scadenza per Stiven Shpendi, chiamato ad assorbire una fastidiosa fascite.

Contro il Palermo ci sarà inoltre il ritorno dal primo minuto di Marco Curto. Il centrale, espulso contro l’Arezzo e conseguentemente squalificato per la partita contro il Modena, tornerà a disposizione.

Riccardo Tofanelli sul Corriere dello Sport evidenzia come il suo rientro possa portare anche a qualche cambiamento tattico: Curto potrebbe infatti essere schierato in difesa insieme a Romagnoli e Cauz, consentendo così a Magnino di tornare a centrocampo.

Pagliuca, nessun caso: «Voci infondate»

Nelle ultime ore si era aperto anche un presunto caso riguardante Pagliuca. Erano infatti circolate indiscrezioni relative a possibili tensioni tra l’allenatore e la società dopo la partita contro il Modena, fino all’ipotesi di un eventuale allontanamento del tecnico.

Uno scenario che, secondo il quotidiano, non trova riscontro.

Come chiarisce Riccardo Tofanelli sul Corriere dello Sport, si tratta di voci infondate: il club mantiene la massima fiducia nell’allenatore, richiamato all’inizio della stagione dopo l’esonero della scorsa annata.

Anche durante la doppia seduta di ieri è stata registrata grande partecipazione da parte di tutte le componenti dell’Empoli, dallo staff tecnico ai giocatori fino alla dirigenza, rimasta vicina alla squadra.

La pausa diventa così un’occasione importante per ricaricare le batterie, recuperare gli indisponibili e preparare nei dettagli il prossimo appuntamento: al Castellani arriverà il Palermo di Filippo Inzaghi, attuale capolista della Serie B.