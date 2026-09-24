Juve Stabia, giornata nera: altri 2 punti di penalizzazione. Cambia la classifica di Serie B
Giornata particolarmente complicata per la Juve Stabia. Dopo la notizia del sequestro dei beni nei confronti del proprietario Alfredo Guerri, per il club campano arriva un’altra pesante novità: ulteriori due punti di penalizzazione in classifica.
Il provvedimento sarebbe legato alla mancata presentazione di tutta la documentazione relativa ai requisiti di onorabilità richiesti al momento dell’acquisto della società.
La Juve Stabia, che dopo cinque giornate aveva conquistato sul campo 5 punti ma figurava già a quota 3 per una precedente penalizzazione di due punti, scende dunque a 1 punto in classifica con l’ulteriore -2.
La nuova penalizzazione modifica anche le posizioni nella parte bassa della graduatoria: la Juve Stabia passa dall’attuale diciottesimo posto all’ultimo, raggiungendo la Carrarese a quota 1. In attesa di ulteriori dettagli sul provvedimento, la giornata del club campano si chiude dunque con un nuovo fronte extracampo.
Serie B, la nuova classifica dopo il -2 alla Juve Stabia
Palermo 13
Südtirol 11
Mantova 11
Modena 10
Ascoli 10
Padova 7
Benevento 7
Hellas Verona 7
Avellino 7
Cesena 7
Pisa 7
Arezzo 6
Empoli 6
Virtus Entella 5
Cremonese 5
L.R. Vicenza 5
Sampdoria 4
Catanzaro 3
Juve Stabia 1*
Carrarese 1
* Juve Stabia penalizzata complessivamente di 4 punti.
In testa resta quindi il Palermo di Filippo Inzaghi con 13 punti, seguito da Südtirol e Mantova a quota 11. Modena e Ascoli inseguono a 10. La modifica riguarda esclusivamente il fondo della graduatoria, dove la Juve Stabia precipita a quota 1 dopo la nuova penalizzazione.
Per il club campano si tratta di un’altra notizia negativa arrivata nella stessa giornata in cui è emersa la vicenda giudiziaria riguardante Guerri. Ulteriori dettagli sul nuovo -2 sono attesi a breve.