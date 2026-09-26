Empoli, Pagliuca si dimette: Andreoletti in pole. SportMediaset: «Andrà alla Carrarese»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 26, 2026
palermo padova 1-0 (49) inzaghi andreoletti

Scossone in casa Empoli durante la sosta del campionato di Serie B. Guido Pagliuca ha rassegnato le dimissioni e lascia la guida tecnica degli azzurri dopo appena cinque giornate. La società è già al lavoro per individuare il sostituto, con Matteo Andreoletti in vantaggio, mentre per Pagliuca potrebbe aprirsi immediatamente una nuova avventura alla Carrarese.

A riportare le dimissioni è Gianluca Di Marzio, che sottolinea come sull’inizio di stagione dell’Empoli abbiano pesato un rendimento altalenante in campionato e l’eliminazione dalla Coppa Italia. Gli azzurri hanno conquistato 6 punti nelle prime cinque giornate di Serie B, mostrando difficoltà soprattutto lontano da casa.


Empoli, Andreoletti in vantaggio

Secondo Gianluca Di Marzio, la dirigenza dell’Empoli ha già avviato i primi contatti con Matteo Andreoletti. L’ex allenatore del Padova sarebbe attualmente il profilo in vantaggio per raccogliere l’eredità di Pagliuca.

Tra le possibilità valutate ci sarebbe stata anche una soluzione interna con la promozione di Tonelli, ipotesi che avrebbe però richiesto una deroga.

SportMediaset conferma la ricerca di un nuovo allenatore da parte dell’Empoli e indica, oltre ad Andreoletti, anche Fabio Caserta tra i nomi in corsa per la panchina toscana.

SportMediaset: Pagliuca verso la Carrarese

La novità più importante riguarda però il futuro dello stesso Pagliuca. Secondo SportMediaset, infatti, il tecnico sarebbe destinato a rimanere immediatamente in Serie B: firmerà con la Carrarese, dove dovrebbe prendere il posto di Gabriele Cioffi.

Si profila quindi un vero e proprio incrocio di panchine durante la sosta: l’Empoli deve trovare il successore di Pagliuca, mentre la Carrarese si prepara a cambiare guida tecnica.

La ricostruzione di SportMediaset vede dunque Pagliuca diretto verso Carrara e Andreoletti e Caserta tra i candidati per l’Empoli.

Il nuovo Empoli debutterà contro il Palermo

I tempi diventano particolarmente importanti anche in vista della ripresa del campionato. Come ricorda Gianluca Di Marzio, il prossimo appuntamento ufficiale dell’Empoli sarà infatti il 10 ottobre al Castellani contro il Palermo.

La sosta concede alla società alcuni giorni per completare la scelta e permettere al nuovo allenatore di iniziare a lavorare con la squadra. Il cambio in panchina, dunque, potrebbe portare l’Empoli a presentarsi alla sfida contro i rosanero con una nuova guida tecnica.

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