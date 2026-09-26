Manchester City, Al Mubarak scrive ai tifosi: «Dimostreremo l’innocenza del club. Nulla è cambiato»

Il Manchester City rompe il silenzio attraverso una lettera del presidente Khaldoon Al Mubarak indirizzata direttamente ai tifosi. Dopo le notizie circolate sul procedimento avviato dalla Premier League per le presunte violazioni delle norme finanziarie, il numero uno dei Citizens ribadisce la posizione della società: l’iter non è terminato e il club resta determinato a dimostrare la propria innocenza.

Al Mubarak ricorda di essere parte del Manchester City da 18 anni e sottolinea il legame costruito con il club e i suoi sostenitori, dall’Etihad alle grandi serate vissute a Wembley e Istanbul. Proprio per questo ha scelto di rivolgersi direttamente alla tifoseria.





Al Mubarak: «Il procedimento ha ancora molta strada da fare»

Il presidente racconta di aver ricevuto, come molti tifosi, domande e messaggi dopo le notizie diffuse venerdì. La risposta data alla propria famiglia riassume la posizione del Manchester City:

«Il procedimento della Premier League ha ancora molta strada da fare e la nostra fiducia e determinazione nel dimostrare l’innocenza del club sono forti esattamente come quando tutto questo è iniziato».

Al Mubarak spiega inoltre che vorrebbe fornire maggiori elementi ai sostenitori per chiarire le ragioni della fiducia del City, ma la riservatezza del procedimento legale gli impedisce di entrare nei dettagli. Anche la lettera pubblicata dal club, precisa il presidente, è stata sottoposta a diversi controlli legali prima della diffusione.

«Nulla è cambiato»

Il presidente invita quindi i tifosi a leggere attentamente sia il comunicato diffuso venerdì sia quello pubblicato nel febbraio 2023, quando vennero formalizzate le contestazioni della Premier League.

Al Mubarak respinge le conclusioni già formulate all’esterno sul caso e ribadisce:

«Mentre alcune persone sono state rapide nel trarre le proprie conclusioni e c’è molto rumore intorno a noi, nulla è cambiato».

Il presidente ricorda inoltre come il Manchester City abbia già affrontato altre difficoltà nel corso della propria storia recente e sostiene che esistano persone intenzionate a ostacolare lo slancio del club:

«Abbiamo affrontato insieme altre sfide in passato e ne siamo usciti vincitori. Restano molti quelli che vogliono indebolire lo slancio del nostro club. Non daremo loro questa opportunità».

Il comunicato ufficiale del City

Nella stessa pagina il Manchester City ripropone anche la nota ufficiale del 25 settembre 2026, nella quale precisa che il procedimento della Premier League è ancora in corso, con elementi significativi ancora da completare e sottoposti a stretta riservatezza.

Il club ribadisce inoltre di aver rispettato il procedimento per otto anni confidando nell’operato indipendente, imparziale ed equo degli organi della Premier League.

Viene richiamata anche la posizione espressa nel febbraio 2023, quando il Manchester City si disse sorpreso dalle contestazioni e sostenne di avere a disposizione un ampio insieme di prove a sostegno della propria posizione.

Al Mubarak chiude infine guardando nuovamente al campo, ricordando gli appuntamenti che attendono il City dopo la sosta internazionale, tra la trasferta ad Anfield e la sfida di Champions League contro il Paris Saint-Germain all’Etihad Stadium.