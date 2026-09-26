Miccoli Legends Game, Liverani: «Palermo per me è speciale. Essere qui per Fabrizio era anche un dovere»

Fabio Liverani tra i protagonisti al Renzo Barbera di The Last Match – Miccoli Legends Game. L’ex centrocampista rosanero ha raccontato il suo legame con Palermo, ricordando le esperienze vissute da giovane con la Primavera e successivamente con la prima squadra.

«Per me Palermo è molto speciale. È una città con cui c’è un’alchimia importante. Sia da giovane con la Primavera che in prima squadra abbiamo sempre raggiunto grandi obiettivi. Qui la gente ti apprezza per quello che hai fatto in campo e fuori».





Liverani ha poi ricordato il gruppo di quegli anni e il rapporto con Fabrizio Miccoli:

«In quei tre anni avevamo un gruppo unito e una grande unione. Con Fabrizio c’era grande disponibilità all’epoca e c’è oggi».

Infine, l’ex rosanero ha spiegato perché non avrebbe potuto mancare alla serata dedicata a Miccoli:

«Appena mi ha chiamato per questo evento sapevo quanto ci tenesse. Essere presente oggi è un piacere, ma era anche un dovere».