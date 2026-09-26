Miccoli Legends Game, Miccoli: «Il ricordo più bello è stare con la gente. Inzaghi? Spero ci porti in Serie A»

Fabrizio Miccoli protagonista al Renzo Barbera durante The Last Match – Miccoli Legends Game, la serata organizzata per celebrare il suo addio al calcio. L’ex capitano rosanero ha ringraziato i compagni che hanno risposto alla chiamata e il pubblico presente allo stadio, soffermandosi anche sull’obiettivo legato alla Fondazione Falcone.

«Tutto molto bello, ringrazio tutti i miei compagni per essere qui. Il ricordo più bello di questa città è sempre stare insieme alla gente».





Miccoli ha poi sottolineato il significato dell’iniziativa e l’obiettivo della serata:

«Dobbiamo dire grazie a chi ha risposto a questa chiamata. Abbiamo un obiettivo con la Fondazione ed è quello di riqualificare un campo alla Kalsa».

Infine, una battuta su Filippo Inzaghi e sul Palermo. Alla domanda sulla possibilità che il tecnico lo vorrebbe nella sua squadra, Miccoli ha risposto:

«Il mister è un grande, spero ci porti in Serie A».