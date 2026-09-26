Nations League, Pohjanpalo show: tripletta in San Marino-Finlandia 0-7

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 26, 2026
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Serata da protagonista assoluto per Joel Pohjanpalo. L’attaccante del Palermo trascina la Finlandia con una tripletta nel 7-0 contro San Marino in Nations League.

Il centravanti rosanero apre la goleada dopo appena 5 minuti, firmando lo 0-1. La Finlandia prende poi il largo con le reti di Svanbäck al 14′, Kallman al 33′ e Walta al 50′ e al 55′.


Nel finale torna a prendersi la scena Pohjanpalo. Al 79′ realizza la sua seconda rete personale per lo 0-6, prima di completare la tripletta all’88’ su calcio di rigore, fissando il risultato sul definitivo 0-7.

Una serata importante per il numero 20 del Palermo, che chiude la sfida con tre gol e rientrerà dagli impegni con la Finlandia dopo una prestazione da assoluto protagonista.

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