Nations League, Pohjanpalo show: tripletta in San Marino-Finlandia 0-7
Serata da protagonista assoluto per Joel Pohjanpalo. L’attaccante del Palermo trascina la Finlandia con una tripletta nel 7-0 contro San Marino in Nations League.
Il centravanti rosanero apre la goleada dopo appena 5 minuti, firmando lo 0-1. La Finlandia prende poi il largo con le reti di Svanbäck al 14′, Kallman al 33′ e Walta al 50′ e al 55′.
Nel finale torna a prendersi la scena Pohjanpalo. Al 79′ realizza la sua seconda rete personale per lo 0-6, prima di completare la tripletta all’88’ su calcio di rigore, fissando il risultato sul definitivo 0-7.
Una serata importante per il numero 20 del Palermo, che chiude la sfida con tre gol e rientrerà dagli impegni con la Finlandia dopo una prestazione da assoluto protagonista.