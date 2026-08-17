Palermo, Inzaghi: «Joronen, è uscita la spalla. Peda è una garanzia. Con la Juve Stabia sarà un’altra partita»

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 17, 2026
89f6a3d9-da1e-42ae-8a3b-c57de1237d9f

Il successo contro il Lecce regala al Palermo il passaggio del turno in Coppa Italia e una serata di grande entusiasmo al Renzo Barbera, ma Filippo Inzaghi deve fare i conti anche con gli inconvenienti fisici che hanno coinvolto Joronen, Magnani e Bani. In conferenza stampa, il tecnico rosanero ha fatto il punto sulle loro condizioni e ha subito riportato l’attenzione sull’esordio in Serie B contro la Juve Stabia.

«Sicuramente sarebbe stata la partita perfetta se non ci fossero stati questi inconvenienti fisici. Ci dispiace molto, soprattutto per Joronen: speriamo non sia niente di grave».


La situazione che desta maggiore preoccupazione è proprio quella del portiere finlandese, costretto ad abbandonare il terreno di gioco nei primi minuti dopo lo scontro fortuito con Pierozzi.

«Joronen è la pecca della serata, è uscita la spalla. Mi sono divertito, poi abbiamo perso anche gli slot e i cambi».

Inzaghi su Magnani e Bani

I problemi per il Palermo erano cominciati ancora prima del fischio d’inizio, quando Magnani aveva accusato un fastidio durante il riscaldamento. Inzaghi ha spiegato la scelta di non rischiarlo: «Magnani non ho voluto rischiarlo, ha sentito qualcosa all’adduttore. Nel riscaldamento ha avuto un fastidio e abbiamo preferito non correre rischi».

Il tecnico ha quindi chiarito anche la situazione di Bani, rimasto fuori dall’undici iniziale: «Bani sta bene ma veniva da una febbre e da un’infiammazione del nervo sciatico. Quando hai una garanzia come Peda non vai a rischiare».

Parole importanti proprio per Peda, chiamato a giocare dall’inizio dopo il forfait di Magnani e promosso pienamente dall’allenatore: «Abbiamo Peda che è una garanzia».

Inzaghi ha aggiunto anche un particolare sulla gestione di Palumbo: «Anche Palumbo aveva 60 minuti».

Inzaghi: «Ho un debito nei confronti della gente»

La notte del Barbera ha lasciato soprattutto negli occhi la risposta del pubblico. Inzaghi ha ribadito quanto senta forte il rapporto con la tifoseria rosanero: «Ho un debito nei confronti della gente, hanno fatto una cosa mai vista».

Una spinta che il tecnico vuole trasformare in energia durante la stagione, senza però lasciarsi trascinare troppo dall’entusiasmo per aver eliminato una formazione di categoria superiore.

«La squadra ha l’obiettivo in testa, ma la partita di oggi va presa con le giuste misure. Battere una squadra di Serie A fa piacere e ci riempie di orgoglio, ma con la Juve Stabia bisognerà fare un’altra grande partita».

Testa subito alla Juve Stabia

Inzaghi non vuole dunque che il successo in Coppa Italia modifichi l’approccio del Palermo in vista dell’inizio del campionato.

«Anche stasera il pubblico ha fatto qualcosa di mai visto. La partita di oggi va presa con le giuste misure. Battere una squadra di Serie A ci riempie di orgoglio, ma domenica sarà un’altra gara».

Il Palermo può godersi il passaggio del turno, ma il messaggio dell’allenatore è già rivolto alla Serie B: archiviare la notte di Coppa e prepararsi immediatamente alla sfida contro la Juve Stabia.

Altre notizie

Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (111) inzaghi d'angelo caminotti

Corriere dello Sport: “Palermo, Inzaghi promuove i rosa: «Personalità contro la Juve, ora testa al Lecce»”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 12, 2026
Screenshot 2026-08-06 094619

Palermo, spoiler social su Strefezza: il club anticipa l’arrivo del nuovo acquisto in Australia

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 6, 2026
Screenshot 2026-08-01 082525

Repubblica Palermo: “Nuovo Barbera, la maratona del Consiglio tra tensioni, selfie e scontri politici”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 1, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (3) pallone

Corriere dello Sport: “Padova scatenato, Vasic al Sudtirol. Pafundi a un passo dal Catanzaro”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 28, 2026
91e03c94-7cb5-462a-90e2-8a142c54ab7f

Giornale di Sicilia: “Palermo, doppia seduta verso il Paradiso. Fortin al lavoro, visite di Friis e Leyland”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 21, 2026
WhatsApp-Image-2026-07-08-at-11.43.10

Arezzo, UFFICIALE: fatta per Cipriani dall’Aranova

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 9, 2026
palermo monza 0-3 (103) ravanelli vasic

Giornale di Sicilia: “Palermo, Luvumbo resta la priorità. Vasic verso il Vicenza”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 27, 2026
ESTEVEZ

Il Parma saluta Estévez: “Grazie Nahuel”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 24, 2026
726412070_1016636974523614_5895781488271141842_n

Koné, infortunio choc ai Mondiali: lacrime in campo e corsa in ospedale

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 19, 2026
Screenshot 2026-06-15 123217

Ex rosa, UFFICIALE: Gazzi è il nuovo team manager del Torino

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 15, 2026
palermo catanzaro 3-2 (129) aquilani

Catanzaro, Aquilani saluta: «A un centimetro dal sogno, una parte di me resterà sempre qui»

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 11, 2026
bresccc

Finale Playoff Serie C, UFFICIALE: Brescia-Ascoli è stata rinviata, la gara riprenderà domani

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 2, 2026

Ultimissime

89f6a3d9-da1e-42ae-8a3b-c57de1237d9f

Palermo, Inzaghi: «Joronen, è uscita la spalla. Peda è una garanzia. Con la Juve Stabia sarà un’altra partita»

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 17, 2026
Screenshot 2026-08-17 234409

Palermo-Lecce, Inzaghi: «Dobbiamo alzare ancora l’asticella. Mi sono innamorato di Vavassori. Pohjanpalo un lusso per la B»

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 17, 2026
palermo lecce primo tempo gol vavassori (3)

Palermo-Lecce, le pagelle: voti e giudizi dei rosanero nella sfida di Coppa Italia

Rosario Di Stefano Agosto 17, 2026
palermo lecce primo tempo gol vavassori (6)

Coppa Italia, Palermo da urlo: Lecce eliminato al Barbera, ai sedicesimi c’è il Mantova

Katia Virzì Agosto 17, 2026
renzo barbera tifosi entrata

Palermo-Lecce, il Barbera risponde presente: 33.009 spettatori per la notte di Coppa Italia

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 17, 2026