Manchester City, Soriano annuncia battaglia: «Ci vorrà molto più tempo»

La battaglia tra Manchester City e Premier League è destinata a proseguire. A ribadirlo è stato Ferran Soriano, amministratore delegato dei Citizens, intervenuto a Copenaghen davanti ai dirigenti dei club europei riuniti per gli appuntamenti dell’European Football Clubs (EFC). Nella capitale danese era presente anche Giovanni Gardini, amministratore delegato del Palermo, in rappresentanza del club rosanero.

La vicenda assume inevitabilmente interesse anche dalle parti di viale del Fante per il legame societario esistente: il Palermo fa parte del City Football Group, la galassia calcistica di cui il Manchester City rappresenta il club di riferimento. Va però sottolineato che il procedimento riguarda esclusivamente il club inglese e i rapporti con la Premier League.





Secondo quanto riportato dalla BBC, Soriano ha ribadito la posizione del Manchester City sulle contestazioni finanziarie, facendo capire che la vicenda è tutt’altro che conclusa.

«Ci sono voluti otto anni per arrivare fin qui e ci vorrà molto più tempo», avrebbe dichiarato il dirigente dei Citizens riferendosi all’inchiesta avviata nel 2018.

Il Manchester City contesta la decisione della commissione indipendente e intende proseguire la propria battaglia per sostenere le proprie ragioni. Secondo quanto riferito, il club sarebbe stato giudicato responsabile di 114 delle 115 violazioni finanziarie contestate dalla Premier League.

Le contestazioni riguardano, tra gli altri aspetti, informazioni finanziarie ritenute inesatte, ricavi derivanti dalle sponsorizzazioni, pagamenti che secondo le accuse non sarebbero stati dichiarati correttamente e la mancata collaborazione con l’inchiesta.

Il Manchester City nega le violazioni e prepara il ricorso. Le eventuali sanzioni non sono ancora state stabilite, mentre il procedimento continua a essere coperto da riservatezza.

A Copenaghen anche Gardini per il Palermo