Palermo protagonista in Europa: Gardini a Copenaghen per l’Assemblea generale dell’EFC

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 29, 2026
Palermo Juve Stabia 1-0 (10) gardini

Il Palermo presente a Copenaghen in occasione della 33ª Assemblea generale dell’EFC, l’organizzazione che riunisce i club del calcio europeo. A rappresentare la società rosanero è stato l’amministratore delegato Giovanni Gardini, protagonista di tre giornate dedicate al confronto sulle principali trasformazioni che stanno interessando l’industria calcistica.

Come riferisce ITALPRESS, gli incontri si sono svolti nello scorso weekend e hanno coinvolto i rappresentanti dei club europei su diversi temi strategici per il futuro del calcio.


Al centro dei lavori, secondo quanto riportato da ITALPRESS, la crescita del rapporto tra società e tifosi, lo sviluppo degli stadi, l’utilizzo dei dati e il miglioramento delle performance. Spazio anche all’innovazione digitale e alle nuove opportunità commerciali legate all’evoluzione dell’industria calcistica.

La partecipazione di Gardini ha dunque permesso al Palermo di essere rappresentato in un appuntamento di confronto internazionale tra i club del panorama europeo.

ITALPRESS riferisce inoltre della partecipazione all’evento del presidente dell’EFC Nasser Al-Khelaïfi, intervenuto durante i lavori dell’Assemblea generale.

Tre giornate di incontri a Copenaghen che hanno quindi affrontato alcune delle principali sfide del calcio contemporaneo. Come evidenziato da ITALPRESS, il Palermo ha preso parte all’appuntamento attraverso il proprio amministratore delegato Giovanni Gardini.

Altre notizie

moreo-pisa

Moreo: «Il Palermo mi aveva cercato, ma ho scelto di restare a Pisa. Ora vogliamo tornare in Serie A»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 29, 2026
palermo padova 2-1 (76) calabro

Calabro torna su Palermo-Padova: «Moro? Quel gol lo farà quando starà bene fisicamente»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 29, 2026
Palermo Juve Stabia 1-0 (20) inzaghi

Repubblica: “Palermo, ora la prova del nove è lontano dal Barbera: cinque trasferte nelle prossime sette”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 29, 2026
Delio Rossi-2

Giornale di Sicilia, “Delio Rossi: «Il Palermo deve vincere il campionato. Inzaghi è l’uomo giusto»”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 29, 2026
palermo bari serie b 2-0 (134) brunori inzaghi

Giornale di Sicilia: “Palermo, il pericolo per ora arriva dagli ex: in undici inseguono Inzaghi”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 29, 2026
tifosi renzo barbera tornelli

Gazzetta dello Sport: “Euro 2032, Palermo con il Barbera nella corsa: domani la Figc invia il dossier all’Uefa”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 29, 2026
Rendering-stadio-Renzo-Barbera-Popolous-2

Corriere dello Sport: “Euro 2032, Palermo spera: corsa aperta per i cinque stadi italiani, il Sud rischia l’esclusione”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 29, 2026
palermo padova 1-0 (49) inzaghi andreoletti

Corriere dello Sport: “Empoli, finisce l’era Pagliuca: panchina ad Andreoletti in vista del Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 29, 2026
Palermo Juve Stabia 1-0 (76) pohjanpalo

Corriere dello Sport: “Pohjanpalo, Palermo sulla pelle: «Vivere qui è fantastico, con la gente un rapporto speciale»”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 29, 2026
palermo sampdoria 3-1 (37) GABRIELLONI

Corriere dello Sport: “Palermo, Gabrielloni è il talismano di Inzaghi: ora sogna una maglia da titolare”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 29, 2026
palermo manchester city (168) tifosi squadra

Corriere della Sera: “Euro 2032, spunta Palermo: il progetto per il nuovo Barbera e i 300 milioni del City Group”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 28, 2026
Miccoli Match (49)

Giornale di Sicilia: “Palermo, occhi sull’infermeria: Inzaghi aspetta Perin ed Hernani”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 28, 2026

Ultimissime

Palermo Juve Stabia 1-0 (10) gardini

Palermo protagonista in Europa: Gardini a Copenaghen per l’Assemblea generale dell’EFC

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 29, 2026
pallone-lapresse-ilovepalermocalcio.com

Terremoto nel calcio turco: arrestati i vertici arbitrali, sette persone in custodia

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 29, 2026
Napoli

Euro 2032, Napoli mette 50 milioni sul Maradona: il piano per la riqualificazione dello stadio

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 29, 2026
images (2)

Vicenza, Gallo: «Avremmo potuto fare meglio, ora alziamo l’asticella»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 29, 2026
pagliuca empoli

Pagliuca saluta l’Empoli: «Grazie squadra e tifosi, mi avete dato tutto»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 29, 2026