Palermo protagonista in Europa: Gardini a Copenaghen per l’Assemblea generale dell’EFC

Il Palermo presente a Copenaghen in occasione della 33ª Assemblea generale dell’EFC, l’organizzazione che riunisce i club del calcio europeo. A rappresentare la società rosanero è stato l’amministratore delegato Giovanni Gardini, protagonista di tre giornate dedicate al confronto sulle principali trasformazioni che stanno interessando l’industria calcistica.

Come riferisce ITALPRESS, gli incontri si sono svolti nello scorso weekend e hanno coinvolto i rappresentanti dei club europei su diversi temi strategici per il futuro del calcio.





Al centro dei lavori, secondo quanto riportato da ITALPRESS, la crescita del rapporto tra società e tifosi, lo sviluppo degli stadi, l’utilizzo dei dati e il miglioramento delle performance. Spazio anche all’innovazione digitale e alle nuove opportunità commerciali legate all’evoluzione dell’industria calcistica.

La partecipazione di Gardini ha dunque permesso al Palermo di essere rappresentato in un appuntamento di confronto internazionale tra i club del panorama europeo.

ITALPRESS riferisce inoltre della partecipazione all’evento del presidente dell’EFC Nasser Al-Khelaïfi, intervenuto durante i lavori dell’Assemblea generale.

Tre giornate di incontri a Copenaghen che hanno quindi affrontato alcune delle principali sfide del calcio contemporaneo. Come evidenziato da ITALPRESS, il Palermo ha preso parte all’appuntamento attraverso il proprio amministratore delegato Giovanni Gardini.