Pagliuca saluta l’Empoli: «Grazie squadra e tifosi, mi avete dato tutto»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 29, 2026
pagliuca empoli

Si è conclusa l’avventura di Guido Pagliuca sulla panchina dell’Empoli. Il tecnico ha affidato ai social il proprio messaggio di saluto alla squadra e ai tifosi azzurri, ringraziando tutte le persone che lo hanno accompagnato durante la sua esperienza in Toscana.

«Un ringraziamento speciale alla squadra per avermi dato sempre tutto, con il sorriso e il piacere di giocare», ha scritto Pagliuca. Parole rivolte a un gruppo che l’allenatore ha definito composto da «persone di grande valore e giocatori forti».


Il grazie ai tifosi

Nel suo messaggio, Pagliuca ha voluto dedicare un pensiero particolare anche al pubblico del Castellani, con un riferimento alla Maratona, cuore del tifo empolese.

«Ai tifosi, soprattutto alla Maratona, dico grazie per averci sempre sostenuto durante ogni partita», ha scritto il tecnico, prima di concludere il suo messaggio con un semplice: «Un abbraccio grande. Guido Pagliuca».

Sei partite sulla panchina dell’Empoli

L’esperienza di Pagliuca all’Empoli si chiude dopo le prime sei gare ufficiali della stagione, tra Serie B e Coppa Italia. Il bilancio è stato di due vittorie e quattro sconfitte. Una parentesi breve, terminata con la separazione tra il club e l’allenatore. Pagliuca è però pronto a ripartire immediatamente.

Ora la Carrarese

Per il tecnico si prospetta infatti una nuova esperienza in Serie B. Pagliuca è atteso sulla panchina della Carrarese, che ha appena ufficializzato l’esonero di Gabriele Cioffi. Il club toscano ha deciso di cambiare guida dopo un avvio di campionato complicato, con un solo punto conquistato nelle prime cinque giornate. Per Pagliuca, dunque, una nuova sfida da affrontare subito, ancora in Toscana e con l’obiettivo di rilanciare una squadra alla ricerca della svolta.

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