Pisa, risoluzione consensuale con Gilardino
Alberto Gilardino si avvicina sempre di più al Parma. Il tecnico ha infatti risolto consensualmente il contratto che lo legava al Pisa fino al 30 giugno 2027, facendo così un ulteriore passo verso la sua nuova avventura.
La società nerazzurra ha ufficializzato la separazione attraverso una nota: «Il Pisa Sporting Club comunica di aver consensualmente risolto il rapporto professionale, originariamente in scadenza al 30 giugno 2027, con il tecnico Alberto Gilardino e con il suo Staff».
Il club ha poi aggiunto: «La Società Pisa Sporting Club rivolge i migliori auspici al tecnico Gilardino e al suo Staff per il prosieguo delle rispettive carriere professionali».
La risoluzione dell’accordo libera dunque Gilardino e il suo staff, con il Parma che resta sempre più vicino a chiudere l’intesa con l’ex allenatore del Pisa.