Empoli, Pagliuca rescinde il contratto. Il comunicato

L’Empoli ha comunicato ufficialmente la separazione da Guido Pagliuca. Attraverso una nota pubblicata sul proprio sito, il club toscano ha annunciato di aver sollevato l’allenatore dall’incarico di tecnico della Prima Squadra.

Insieme a Pagliuca lasciano anche i componenti dello staff tecnico Bruno Loureiro Batista e Riccardo Carbone, sollevati dai rispettivi incarichi.





L’Empoli ha inoltre reso noto di aver risolto consensualmente i contratti con il tecnico e con i suoi collaboratori.

Nel comunicato, il club ha ringraziato Pagliuca e il suo staff per il lavoro svolto in questi mesi, augurando loro le migliori fortune per il prosieguo della carriera, sia sul piano umano che sportivo.

Si apre ora per l’Empoli la ricerca di una nuova guida tecnica.