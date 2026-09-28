Nations League, Turchia-Italia: le formazioni ufficiali. Gli Esposito dal 1’, esordio per Kayode
L’Italia si prepara ad affrontare la Turchia con l’obiettivo di riscattare la prestazione contro il Belgio. Gli Azzurri scendono in campo con diverse novità nell’undici titolare, in una sfida che mette di fronte anche due ex protagonisti della Serie A come Roberto Mancini e Vincenzo Montella, oggi commissari tecnici.
Montella punta sulla qualità di Arda Güler e Uzun, schierati alle spalle di Yilmaz. Mancini cambia invece diversi interpreti rispetto alla precedente gara: in attacco spazio ai fratelli Esposito, affiancati da Raspadori. A centrocampo Fagioli agirà insieme a Frattesi e Tonali.
In difesa torna Scalvini, al fianco di Bastoni, mentre sulla fascia destra arriva l’atteso esordio con la Nazionale maggiore di Kayode.
Le formazioni ufficiali
Turchia (3-4-2-1): Bayindir; Celik, Merih Demiral, Kabak; Aydin, Ozcan, Kokcu, Elmali; Arda Guler, Uzun; Yilmaz.
CT: Vincenzo Montella.
Italia (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Ruggeri; Frattesi, Fagioli, Tonali; Raspadori, F. P. Esposito, S. Esposito.
CT: Roberto Mancini.