Italia-Belgio, le formazioni ufficiali: Mancini lancia Romano, Cambiaghi titolare

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 25, 2026
Roberto Mancini

Roberto Mancini - fonte lapresse - ilovepalermocalcio

Sono state ufficializzate le formazioni di Italia-Belgio, sfida valida per la prima giornata della fase a gironi di UEFA Nations League. Roberto Mancini sorprende con alcune novità nell’undici iniziale, a partire dall’esordio di Alessandro Romano.

Il giovane centrocampista completa la linea mediana insieme a Sandro Tonali e Nicolò Barella. In attacco c’è invece Nicolò Cambiaghi, alla prima da titolare dopo l’esordio in Nazionale arrivato un anno fa contro Israele.


Novità anche in difesa, dove Mancini e Coppola compongono una coppia centrale inedita, mentre Calafiori viene schierato sulla corsia sinistra. Torna titolare anche Giovanni Di Lorenzo, assente dal primo minuto in Nazionale da circa dieci mesi.

Il Belgio di Mark van Bommel risponde con un 4-3-3. De Ketelaere agirà da falso centravanti, con Moreira e Godts ai suoi lati. A centrocampo spazio a Tielemans, Raskin e Kevin De Bruyne, mentre Romelu Lukaku partirà dalla panchina.

Le formazioni ufficiali

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Coppola, Calafiori; Tonali, Romano, Barella; Kean, Pio Esposito, Cambiaghi.
A disposizione: Carnesecchi, Vicario, Kayode, Ahanor, Raspadori, Scamacca, Mandragora, Doumbia, Frattesi, Zoma, Scalvini, Maldini.
CT: Roberto Mancini.

BELGIO (4-3-3): Lammens; Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper; Tielemans, Raskin, De Bruyne; Moreira, De Ketelaere, Godts.
A disposizione: Vandervoort, De Busser, Debast, Theate, Lavia, Lukaku, Openda, Lukebakio, Keita, Seys, Vanaken, Fernandez-Pardo.
CT: Mark van Bommel.

Arbitro: Siebert (Germania).
Assistenti: Seidel e Foltyn (Germania).
IV ufficiale: Stegermann (Germania).
VAR: Dankert (Germania).
AVAR: Muller (Germania).

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