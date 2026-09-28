Palermo Futsal Club, pari nel derby: riecco La Fiura e Chinnici

Termina 1-1 il derby giocato contro i cugini del Palermo C5, con la rete di Novara a rispondere a quella realizzata da Giannola in apertura. In casa rosanero, da sottolineare il ritorno in campo, dopo una brevissima cessione in estate, di due degli uomini più rappresentativi della storia sportiva del club: Vito La Fiura e Lorenzo Chinnici.

Primo tempo





Mister Gentile manda in campo Morrione, Di Chiara, Baucina, Louati e Novara, ma è costretto a chiudersi e a resistere ai colpi degli avversari. Morrione sfodera subito un paio di parate importanti, mentre i rosanero faticano a mettere in difficoltà Scavo.

Su una ripartenza alquanto dubbia, per un possibile tocco di mano, il Palermo C5 passa in vantaggio con il solito tocco di Giannola, che firma l’1-0. La Fiura e Chinnici entrano in campo e la formazione di mister Gentile tiene meglio il campo. Chinnici prova più volte a cercare la porta, senza fortuna.

Il primo tempo si chiude con la rete di Novara che, su un pallone recuperato da Baucina, buca Scavo con una conclusione da fuori.

Secondo tempo

La musica sembra essere cambiata, così come il copione in campo. Il Palermo Futsal Club prende maggiore consapevolezza dei propri mezzi e, con Novara e Anania, costruisce diverse occasioni.

Anche i padroni di casa si fanno vedere: Giannola triangola con un compagno e in due occasioni grazia Morrione. Poco dopo, Di Maria sfiora il gol della settimana con una rovesciata che Morrione riesce ad alzare sopra la traversa.

Nel finale del secondo tempo è il Palermo Futsal Club ad avere diverse occasioni. Scavo si supera e blinda la porta sul tiro di Anania, che rientra bene sul piede forte ma trova l’opposizione del portiere.

A sette secondi dalla fine, Novara parte in contropiede e pesca Baucina, la cui conclusione si infrange su un super Scavo, decisivo con un intervento in spaccata.

Triplice fischio e pareggio nel derby tra i presidenti Messeri e Pazzaglia. Prossimo appuntamento sabato 3 ottobre contro la capolista Nicosia all’Alfa Club: un’altra sfida molto interessante e ricca di insidie per gli uomini di mister Gentile. Calcio d’inizio alle ore 17:00.