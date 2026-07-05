L’European Soccer Camp di Palermo fa 17! Lo stage internazionale torna in Sicilia, da lunedì gli allenamenti

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 5, 2026
ESC Palermo

La passione del calcio per una settimana a Palermo, quest’anno da tutto il mondo. È pronto a partire l’European Soccer Camp 2026, targato La Cavera Academy, l’evento calcistico internazionale che ogni anno richiama in Sicilia ragazzi e ragazze da tutta Europa e non solo per una settimana da veri calciatori professionisti.

Giunto alla sua diciassettesima edizione, l’ESC di Palermo metterà a segno un nuovo record personale, quello dei Paesi rappresentati dagli iscritti e iscritte al Camp: Francia, Lussemburgo, Belgio, Portogallo, Italia, Cipro, Iran e USA. Oltre 120 partecipanti, ben sei idiomi diversi, ma lo stesso linguaggio universale, quello del calcio.


«In un momento di grande divisione a livello mondiale siamo felici e orgogliosi di poter rappresentare al meglio un concetto semplice e di impatto – dichiara Francesco La Cavera, presidente dell’Academy internazionale organizzatrice del Camp di Palermo -, ossia che la passione per il calcio unisce tutti in maniera genuina, indistintamente, superando odio e barriere. Da Palermo, nel nostro piccolo, vogliamo lanciare idealmente questo messaggio: non esistono differenze tra chi condivide l’amore per questo sport. Altro aspetto di cui andiamo fieri sarà il record di calciatrici presenti, ben 30, un’ulteriore prova di quanto il calcio femminile sia una realtà radicata da anni in Europa e avviatissima in Italia».

Una settimana di allenamenti, esperienze e anche relax tipiche di un ritiro calcistico professionistico, tra lo Sport Village Tommaso Natale sede delle doppie sedute giornaliere, e l’Hotel Saracen di Isola delle Femmine, dove già domenica 5 luglio si terrà la Presentazione ufficiale dell’edizione 2026. I giovani calciatori e calciatrici, tutti compresi tra i 4 e i 17 anni, saranno guidati da uno staff di quasi 20 tecnici professionisti (dislocati nelle principali società di Serie A, B e C italiane e straniere), allenandosi sotto gli occhi attenti ed esperti di due autentiche icone della Serie A italiana: il campione del Mondo 2006 e Ambasciatore La Cavera Academy, Marco Amelia, e l’ex bomber di Sampdoria e Fiorentina, Francesco Flachi, quest’ultimo Guest Star dell’edizione di quest’anno.

«Come ogni anno abbiamo provato a regalare ai ragazzi e alle ragazze un’esperienza unica, quella tramandata da chi ha calcato i campi più importanti d’Italia, d’Europa e del mondo – prosegue La Cavera -. Con la presenza di Francesco Flachi vogliamo anche trasmettere una lezione importante di vita: si possono fare degli errori, ma bisogna avere sempre la grandezza d’animo di riconoscerli, affrontarne le conseguenze e superarli, come ha fatto proprio uno degli attaccanti più talentuosi degli anni 2000».

Durante la settimana saranno diverse le esperienze che vivranno gli iscritti: dalla visita allo Stadio Barbera, al lavoro con i fisioterapisti e le attrezzature all’avanguardia per il recupero fisico. Una settimana da sogno, come solo Palermo può regalare.

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