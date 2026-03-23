Palermo Futsal Club, salvezza rimandata: sfuma il primo match point

Salvezza rimandata per il Palermo Futsal Club, che esce sconfitto nella sfida di campionato contro l’Oratorio San Vincenzo. Il risultato finale è 7-4, con le doppiette di Lucchese e Louati.

Primo tempo





La prima frazione di gioco si apre con i rosanero che mettono subito sotto pressione gli ospiti. Lucchese si presenta davanti all’ex Calì, ma non riesce a calciare. Chinnici e La Fiura provano a sorprendere l’ex compagno, senza successo.

Lucchese imbuca per Nicchia: Calì respinge, ma sulla ribattuta è ancora Lucchese a portare in vantaggio il Palermo, confermando il suo ottimo momento.

Il Palermo non riesce a trovare il raddoppio e i padroni di casa ribaltano il risultato con Russo e Giuliano. Nicchia viene espulso dopo una colluttazione con Liga, lasciando i rosanero in inferiorità numerica.

L’Oratorio ne approfitta e schiaccia il Palermo, ma Morrione risponde con diverse parate decisive. Nel finale di primo tempo, con un gol nettamente da annullare per un intervento irregolare non ravvisato dal duo arbitrale Godino-Fiorino, Mina firma la terza rete. Tra le proteste generali si chiudono i primi 20 minuti di gioco.

Secondo tempo

La ripresa si apre con il Palermo alla ricerca del gol che possa riaprire la gara. Giuliano colpisce un palo interno nel duello con Morrione, mentre Calì si rende protagonista con diversi interventi importanti.

Louati spreca una grande occasione sotto porta, ma poco dopo Lucchese, ben servito da La Fiura, batte ancora il portiere per il 3-2.

Fragale vince il duello con Lucchese e lascia partire un diagonale preciso che vale il poker per i padroni di casa.

Il Palermo prova il tutto per tutto con il quinto di movimento, ma tre errori in impostazione permettono all’Oratorio di segnare altre tre reti. In mezzo arrivano due assist di Mallia per Louati, che consentono ai rosanero di accorciare fino al definitivo 7-4.

Prossimo appuntamento

Il Palermo fallisce il primo match point per la salvezza. Il Real Sports vince lo scontro diretto contro la Merlo C5, lasciando ancora aperta la corsa alla permanenza in categoria.

Tutto rimandato alla prossima gara: il Palermo tornerà in campo sabato 28 marzo, quando ospiterà gli 89ers al Tocha Stadium.