Palermo Futsal Club, salvezza rimandata: sfuma il primo match point

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 23, 2026
835D46C9-778B-4777-9484-3E6BC3344B5C

 

Salvezza rimandata per il Palermo Futsal Club, che esce sconfitto nella sfida di campionato contro l’Oratorio San Vincenzo. Il risultato finale è 7-4, con le doppiette di Lucchese e Louati.

Primo tempo


La prima frazione di gioco si apre con i rosanero che mettono subito sotto pressione gli ospiti. Lucchese si presenta davanti all’ex Calì, ma non riesce a calciare. Chinnici e La Fiura provano a sorprendere l’ex compagno, senza successo.
Lucchese imbuca per Nicchia: Calì respinge, ma sulla ribattuta è ancora Lucchese a portare in vantaggio il Palermo, confermando il suo ottimo momento.
Il Palermo non riesce a trovare il raddoppio e i padroni di casa ribaltano il risultato con Russo e Giuliano. Nicchia viene espulso dopo una colluttazione con Liga, lasciando i rosanero in inferiorità numerica.
L’Oratorio ne approfitta e schiaccia il Palermo, ma Morrione risponde con diverse parate decisive. Nel finale di primo tempo, con un gol nettamente da annullare per un intervento irregolare non ravvisato dal duo arbitrale Godino-Fiorino, Mina firma la terza rete. Tra le proteste generali si chiudono i primi 20 minuti di gioco.
Secondo tempo
La ripresa si apre con il Palermo alla ricerca del gol che possa riaprire la gara. Giuliano colpisce un palo interno nel duello con Morrione, mentre Calì si rende protagonista con diversi interventi importanti.
Louati spreca una grande occasione sotto porta, ma poco dopo Lucchese, ben servito da La Fiura, batte ancora il portiere per il 3-2.
Fragale vince il duello con Lucchese e lascia partire un diagonale preciso che vale il poker per i padroni di casa.
Il Palermo prova il tutto per tutto con il quinto di movimento, ma tre errori in impostazione permettono all’Oratorio di segnare altre tre reti. In mezzo arrivano due assist di Mallia per Louati, che consentono ai rosanero di accorciare fino al definitivo 7-4.
Prossimo appuntamento
Il Palermo fallisce il primo match point per la salvezza. Il Real Sports vince lo scontro diretto contro la Merlo C5, lasciando ancora aperta la corsa alla permanenza in categoria.
Tutto rimandato alla prossima gara: il Palermo tornerà in campo sabato 28 marzo, quando ospiterà gli 89ers al Tocha Stadium.

Altre notizie

salvatore-tuttolomondo_fabrizio-Lucchesi-800x800

Truffa nel calcio, coinvolto Lucchesi: promesse di tesseramento e 30mila euro spariti

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 20, 2026
57FBA58D-AFF2-4F5E-A0A6-CAA6759286FF

Palermo Futsal Club, salvezza ad un passo: 7 reti al Real Sports

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 17, 2026
9e678919-5a36-429b-9386-1aafd6b895b2

Palermo Futsal Club, non basta il primo tempo: sconfitta contro la capolista

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 10, 2026
Screenshot 2026-03-07 183258

Arbitra di 17 anni aggredita durante una gara giovanile: schiaffi e pugno da un dirigente

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 7, 2026
resizer (2)

Kamarat, la rinascita di Cammarata: «Playoff il nostro obiettivo. Spero che il Palermo vada in A»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 6, 2026
390770cd-1c9c-41b7-a317-d8764682ef9e

Palermo Futsal Club, manita al Giudecca: playout a +7

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 2, 2026
palermo ascolo 2-2 (94) bellusci

Bellusci: «Ho speso tanto, oggi faccio il cameriere. Ma non mollo»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 27, 2026
1E8A3985-D1E3-411D-A4CE-82720B82468F

Palermo Futsal Club stoico nonostante le assenze: pari contro il Pioppo

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 23, 2026
1816669

Santana a sorpresa: l’ex rosa è il nuovo allenatore del Palermo Calcio Popolare

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 20, 2026
37f808e4-f086-4de2-a827-8e2ff652510b

Palermo Futsal Club, tra rimonta e gol: pari con la Merlo C5

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 19, 2026
615966111_849229091426983_386247759568974794_n

Seconda Categoria, rissa a Partanna Mondello: Daspo per 13 calciatori

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 10, 2026
WhatsApp Image 2026-02-09 at 19.42.44

Palermo C5, rosanero sconfitti 4-1 dalla capolista Akragas

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 9, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

835D46C9-778B-4777-9484-3E6BC3344B5C

Palermo Futsal Club, salvezza rimandata: sfuma il primo match point

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 23, 2026
unnamed

Palermo, sport e inclusione: “Sport Senza Confini” accende il sogno dei giovani atleti

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 23, 2026
Gattuso

Italia verso lo spareggio Mondiale, Gattuso avverte: «Niente alibi, serve leggerezza»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 23, 2026
Screenshot 2026-03-23 140249

Volta: «Palermo protagonista, con Inzaghi tutto è possibile anche ai playoff»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 23, 2026
gigi-buffon-lapresse-ilovepalermocalcio.com

Italia, Buffon carica gli azzurri: «Ora è il momento del verdetto»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 23, 2026