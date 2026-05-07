Catanzaro verso il Bari, Aquilani: «Vogliamo il record di punti in Serie B»

Vigilia dell’ultima giornata di regular season per il Catanzaro, che domani ospiterà il Bari allo stadio Stadio Nicola Ceravolo. I giallorossi arrivano alla sfida dopo la sconfitta per 3-2 maturata nell’ultimo turno sul campo del Palermo, ma con la volontà di chiudere al meglio davanti ai propri tifosi.

In conferenza stampa il tecnico Alberto Aquilani ha invitato la squadra a mantenere alta la concentrazione nonostante l’attenzione sia già rivolta ai playoff: «Sarà una partita da prendere con le molle perché loro verranno molto motivati e noi dovremmo esserlo altrettanto». L’allenatore ha poi aggiunto: «Hanno avuto difficoltà nel corso della stagione ma restano una squadra di qualità. Inoltre, l’ultima vittoria gli ha dato entusiasmo, così come a tutto l’ambiente, ma troveranno una formazione, la nostra, che vuole chiudere al meglio davanti ai propri tifosi e continuare il percorso che sta facendo».





Aquilani ha parlato anche della gestione della rosa in vista della post season: «È un momento in cui dobbiamo fare delle scelte perché penso sia corretto». Fiducia totale però nei confronti del gruppo: «Ho giocatori affidabili e chi scenderà in campo non mi preoccupa. Sono certo che la squadra disputerà una grande partita».

Possibili rotazioni anche in vista dei playoff: «Il turnover per me è semplice quando hai un gruppo così. La forza di questa squadra è sempre stata il collettivo e chiunque abbia giocato si è fatto trovare pronto». Sul finale, il tecnico ha fissato l’obiettivo della serata: «Domani schiererò chi mi dà le garanzie migliori per fare una partita all’altezza, provando a raggiungere il record di punti delle aquile in Serie B».

Infine un messaggio ai tifosi: «Per noi sono fondamentali. So che aspettano con ansia la fase finale del campionato, ma domani vogliamo chiudere al meglio il nostro percorso casalingo e sono certo che ci sosterranno con il solito calore».