Venezia, Stroppa avverte il Palermo: «Vogliamo chiudere al primo posto»

Il Venezia è già in Serie A, ma Giovanni Stroppa non vuole cali di tensione. Alla vigilia della sfida contro il Palermo, il tecnico arancioneroverde ha parlato in conferenza stampa ribadendo la volontà della squadra di chiudere il campionato da capolista davanti ai propri tifosi.

L’allenatore lagunare ha raccontato le emozioni vissute nei giorni successivi alla promozione conquistata a La Spezia, senza però nascondere un obiettivo ancora vivo: «In questi giorni post promozione abbiamo finalmente toccato con mano quello che è stato tutto il percorso fatto. Però c’è un “ma”: dopo tutto questo cammino, non raccogliere anche la prima posizione mi darebbe fastidio. Domani c’è una partita da vincere perché vogliamo mantenere questa posizione».





Parole che confermano la mentalità del Venezia, deciso a onorare fino in fondo il campionato nonostante il ritorno in Serie A sia già stato centrato.

Stroppa ha poi dedicato parole di grande rispetto al Palermo e a Joel Pohjanpalo, grande ex della sfida del Penzo: «Pohjanpalo ha dimostrato il valore che ha lui e tutto il Palermo. È una squadra da temere e, come noi, ha fatto un campionato importante».

Per il tecnico arancioneroverde servirà dunque massima concentrazione contro una formazione costruita per inseguire la promozione: «Non si vince per caso e non tutti vincono. Era giusto festeggiare, ma ora c’è da riattaccare la spina. L’ambiente ci aiuterà a farlo: vogliamo giocarcela al massimo, tirar fuori l’orgoglio e mostrare quello che vale questa squadra».

Inevitabile anche un passaggio sul futuro personale e societario. Stroppa, però, ha preferito rinviare ogni discorso: «In questo momento devo pensare al Palermo e non penso ad altro. Da dopodomani vedremo cosa succederà nel nostro futuro».

Spazio poi anche alle prospettive del club dopo l’ingresso dei nuovi investitori americani: «C’è soddisfazione, la società è molto unita e motivata. Vedo un futuro prossimo molto roseo».

L’allenatore ha sottolineato inoltre l’orgoglio per il rapporto creato con la città e i tifosi: «I complimenti fanno sempre piacere. Vivo per questo. Aver riempito lo stadio è motivo d’orgoglio per il lavoro che facciamo: i risultati sono una conseguenza e i numeri sono importanti. La soddisfazione è doppia».

Dal punto di vista della formazione, Stroppa ha annunciato il ritorno a disposizione di Sidibé, mentre Adorante sarà assente per squalifica. In attacco resta aperto il ballottaggio tra Casas e Lauberbach.

Infine il tecnico ha confermato il programma dei festeggiamenti promozione: «I festeggiamenti saranno allo stadio come ogni domenica sotto la curva, poi tutti in Piazza San Marco a festeggiare il Venezia».

Domani sera il Penzo sarà tutto esaurito per celebrare il ritorno del Venezia tra i grandi, ma Stroppa vuole chiudere la stagione con un ultimo segnale forte: battere il Palermo e difendere il primo posto.