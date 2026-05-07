Castori: «Contro la Juve Stabia vale un campionato, serve il cuore»

Fabrizio Castori chiede al suo Südtirol l’ultimo sforzo per blindare la salvezza. Alla vigilia della sfida contro la Juve Stabia, valida per l’ultima giornata della regular season di Serie B, il tecnico altoatesino ha parlato in conferenza stampa sottolineando l’importanza della partita e il valore emotivo che accompagnerà il match.

«È stata una preparazione fatta da ragazzi consapevoli che questa partita vale un campionato, vale il mantenimento della categoria», ha spiegato Castori, evidenziando il grande livello di attenzione mostrato dalla squadra durante la settimana.





Buone notizie arrivano anche dall’infermeria. L’allenatore del Südtirol ha confermato diversi recuperi importanti in vista della gara decisiva contro la Juve Stabia. «Recuperiamo Casiraghi, El Kaouakibi, Martini e Frigerio. Anche se non tutti sono al massimo della condizione, potranno dare il loro contributo in quella che è la partita dell’anno», ha dichiarato il tecnico.

Castori si aspetta un Südtirol fedele alla propria identità nonostante le difficoltà delle ultime settimane. «La squadra ha sempre avuto una sua fisionomia. Molto dipenderà dalla disponibilità dei giocatori, ma mi auguro che non ci siano contrattempi e di poter schierare la migliore formazione possibile», ha spiegato.

Fondamentale sarà anche il sostegno del pubblico del “Druso”. «Può essere determinante. Non soltanto i tifosi, ma tutta la città ha capito l’importanza di mantenere la categoria. Domani in campo non andranno soltanto undici giocatori, ma l’anima di una città intera», ha sottolineato l’allenatore.

Castori ha preferito evitare analisi sul percorso stagionale e sulle difficoltà affrontate negli ultimi mesi. «Non voglio spostare il focus. Oggi dobbiamo pensare soltanto a vincere», ha ribadito più volte nel corso della conferenza.

Il tecnico ha comunque riconosciuto i segnali positivi mostrati dalla squadra nell’ultima uscita contro il Genoa. «Abbiamo dato un segnale differente. Recuperare diversi effettivi e lavorare con più giocatori a disposizione aumenta inevitabilmente il potenziale della squadra», ha spiegato.

Infine il messaggio più forte, legato allo spirito con cui affrontare la sfida decisiva. «Domani chi sarà in campo, anche se acciaccato o non al meglio, dovrà dare il massimo. C’è una componente fondamentale che è il cuore. Il cuore deve andare sopra l’ostacolo», ha concluso Castori.

Per quanto riguarda gli indisponibili, il Südtirol dovrà fare a meno soltanto di Kofler e Bordon.