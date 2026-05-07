Bianco: «A Monza si vedono solo le cose negative, a Palermo invece c’è entusiasmo»

Paolo Bianco chiede al suo Monza di restare concentrato soltanto sul campo. Alla vigilia della sfida contro l’Empoli, decisiva per continuare a sperare nella promozione diretta in Serie A, il tecnico brianzolo ha parlato in conferenza stampa analizzando il momento della squadra e l’atmosfera che si respira attorno all’ambiente biancorosso.

Il Monza è obbligato a vincere e contemporaneamente sperare in un passo falso del Frosinone. Una situazione complicata, ma che Bianco affronta senza drammi. «Non c’è solo il Monza che sta facendo un grande campionato, Frosinone e Venezia forse hanno fatto anche meglio. Nel girone di ritorno abbiamo fatto un punto in più del Frosinone, ma adesso non dipende più soltanto da noi», ha spiegato l’allenatore.





Il tecnico guarda già anche all’eventualità playoff, invitando però tutti a mantenere equilibrio. «Forse faremo i playoff, ma non dobbiamo preoccuparci. Dobbiamo prepararci al meglio per la post season», ha dichiarato Bianco, confermando la volontà di affrontare con serenità qualsiasi scenario finale.

Sulla partita contro l’Empoli, l’allenatore del Monza ha chiarito di non voler distrazioni legate ai risultati dagli altri campi. «Domani sera mi interessa solo quello che farà la mia squadra. Non voglio aggiornamenti», ha sottolineato.

Bianco ha poi elogiato il lavoro del proprio staff e delle componenti mediche e atletiche del club: «Ho uno staff molto forte, un’area medica e fisica top. I giocatori li alleniamo tutta la settimana, voi li vedete soltanto in partita».

Nel corso della conferenza è stato affrontato anche il tema legato alle condizioni fisiche di Azzi e Colpani. «Stavano bene, li avevamo monitorati nei giorni scorsi. A volte c’è anche l’aspetto emozionale che può bloccarti», ha spiegato il tecnico.

Tra i passaggi più significativi della conferenza stampa c’è stato anche il confronto tra l’ambiente di Monza e quello di Palermo. «C’è anche un problema di clima: a Monza si vedono solo le cose negative, mentre a Palermo vedo tanto entusiasmo nonostante siano dietro di noi», ha dichiarato Bianco.

Il tecnico brianzolo ha poi definito la sfida contro l’Empoli come «una finale, una partita secca», senza sbilanciarsi sull’atteggiamento tattico che adotteranno i toscani di Caserta.

Infine Bianco ha ribadito la vicinanza della società alla squadra e difeso il lavoro svolto durante tutta la stagione. «La proprietà è sempre con noi, c’è un rapporto costante. Avevamo fatto una tabella e l’abbiamo anche migliorata. Probabilmente sarà difficile andare direttamente in Serie A, ma dobbiamo applaudire chi ha fatto meglio di noi. Non abbiamo fatto un campionato mediocre».