Bianco: «A Monza si vedono solo le cose negative, a Palermo invece c’è entusiasmo»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 7, 2026
palermo monza 0-3 (120) inzaghi bianco

Paolo Bianco chiede al suo Monza di restare concentrato soltanto sul campo. Alla vigilia della sfida contro l’Empoli, decisiva per continuare a sperare nella promozione diretta in Serie A, il tecnico brianzolo ha parlato in conferenza stampa analizzando il momento della squadra e l’atmosfera che si respira attorno all’ambiente biancorosso.

Il Monza è obbligato a vincere e contemporaneamente sperare in un passo falso del Frosinone. Una situazione complicata, ma che Bianco affronta senza drammi. «Non c’è solo il Monza che sta facendo un grande campionato, Frosinone e Venezia forse hanno fatto anche meglio. Nel girone di ritorno abbiamo fatto un punto in più del Frosinone, ma adesso non dipende più soltanto da noi», ha spiegato l’allenatore.


Il tecnico guarda già anche all’eventualità playoff, invitando però tutti a mantenere equilibrio. «Forse faremo i playoff, ma non dobbiamo preoccuparci. Dobbiamo prepararci al meglio per la post season», ha dichiarato Bianco, confermando la volontà di affrontare con serenità qualsiasi scenario finale.

Sulla partita contro l’Empoli, l’allenatore del Monza ha chiarito di non voler distrazioni legate ai risultati dagli altri campi. «Domani sera mi interessa solo quello che farà la mia squadra. Non voglio aggiornamenti», ha sottolineato.

Bianco ha poi elogiato il lavoro del proprio staff e delle componenti mediche e atletiche del club: «Ho uno staff molto forte, un’area medica e fisica top. I giocatori li alleniamo tutta la settimana, voi li vedete soltanto in partita».

Nel corso della conferenza è stato affrontato anche il tema legato alle condizioni fisiche di Azzi e Colpani. «Stavano bene, li avevamo monitorati nei giorni scorsi. A volte c’è anche l’aspetto emozionale che può bloccarti», ha spiegato il tecnico.

Tra i passaggi più significativi della conferenza stampa c’è stato anche il confronto tra l’ambiente di Monza e quello di Palermo. «C’è anche un problema di clima: a Monza si vedono solo le cose negative, mentre a Palermo vedo tanto entusiasmo nonostante siano dietro di noi», ha dichiarato Bianco.

Il tecnico brianzolo ha poi definito la sfida contro l’Empoli come «una finale, una partita secca», senza sbilanciarsi sull’atteggiamento tattico che adotteranno i toscani di Caserta.

Infine Bianco ha ribadito la vicinanza della società alla squadra e difeso il lavoro svolto durante tutta la stagione. «La proprietà è sempre con noi, c’è un rapporto costante. Avevamo fatto una tabella e l’abbiamo anche migliorata. Probabilmente sarà difficile andare direttamente in Serie A, ma dobbiamo applaudire chi ha fatto meglio di noi. Non abbiamo fatto un campionato mediocre».

Altre notizie

castori

Castori: «Contro la Juve Stabia vale un campionato, serve il cuore»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 7, 2026
palermo bari serie b 2-0 (7) caserta inzaghi

Caserta: «A Monza conta solo salvarsi, non penso a ripieghi o altre possibilità»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 7, 2026
Palermo Carrarese 1-1 (114) calabro

Calabro: «Anche con lo 0,1% daremo tutto per i playoff»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 7, 2026
Screenshot 2026-05-07 143706

Venezia, Stroppa avverte il Palermo: «Vogliamo chiudere al primo posto»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 7, 2026
breda

Padova, Breda verso il Cesena: «Abbiamo l’obbligo morale di onorare il campionato»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 7, 2026
Screenshot 2026-05-07 130445

Avellino, Ballardini verso il Modena: «Bisogna avere l’atteggiamento giusto»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 7, 2026
lombardoattilio2026p49794

Lombardo presenta Reggiana-Sampdoria: «Proveremo a raggiungere i playoff. Brunori? Ha da tempo un problema al tendine»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 7, 2026
Screenshot 2026-05-07 121541

Modena, Sottil verso l’Avelllino: «Gestirò le forze in vista dei playoff»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 7, 2026
Screenshot 2026-05-07 094848

Il Mattino: “Juve Stabia, la nuova proprietà ha un capitale di soli 2mila euro”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 7, 2026
palermo venezia 0-0 serie B (4) stroppa inzaghi

La Nuova Venezia: “Stroppa contro Inzaghi, sfida tra maestri della Serie B: il Penzo chiude il cerchio”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 7, 2026
stroppa venezia

Il Gazzettino: “Venezia, ora manca la ciliegina: contro il Palermo per chiudere da capolista”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 7, 2026
Screenshot 2026-05-07 090949

Il Gazzettino: “Arriva il Palermo. Venezia in festa: San Marco pronta ad abbracciare gli eroi della Serie A”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 7, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

Screenshot 2026-05-07 150332

Palermo, Inzaghi carica i rosanero: «A Venezia per vincere e preparare al meglio i playoff»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 7, 2026
castori

Castori: «Contro la Juve Stabia vale un campionato, serve il cuore»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 7, 2026
palermo bari serie b 2-0 (7) caserta inzaghi

Caserta: «A Monza conta solo salvarsi, non penso a ripieghi o altre possibilità»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 7, 2026
Palermo Carrarese 1-1 (114) calabro

Calabro: «Anche con lo 0,1% daremo tutto per i playoff»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 7, 2026
palermo monza 0-3 (120) inzaghi bianco

Bianco: «A Monza si vedono solo le cose negative, a Palermo invece c’è entusiasmo»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 7, 2026