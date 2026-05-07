Il Gazzettino: “Arriva il Palermo. Venezia in festa: San Marco pronta ad abbracciare gli eroi della Serie A”

Venezia si prepara a vivere un fine settimana storico. Dopo il ritorno in Serie A conquistato dalla squadra di Giovanni Stroppa, la città lagunare è pronta ad accogliere i propri eroi nel cuore simbolico della Serenissima: piazza San Marco. Come racconta Tomaso Borzom su Il Gazzettino di Venezia, i festeggiamenti ufficiali per la promozione sono previsti per sabato pomeriggio e trasformeranno il centro cittadino in un’enorme festa arancioneroverde.

Secondo quanto riportato da Tomaso Borzom su Il Gazzettino di Venezia, le celebrazioni potrebbero diventare ancora più speciali qualora il Venezia riuscisse a battere il Palermo nell’ultima giornata di campionato oppure mantenesse il vantaggio sul Frosinone. In quel caso, infatti, i lagunari potrebbero festeggiare non solo la promozione ma anche la conquista ufficiale del primo posto in Serie B e della coppa destinata alla vincitrice del torneo cadetto.





Il cuore della festa sarà piazza San Marco, dove verrà allestito un palco per celebrare squadra e staff davanti ai tifosi. Il Gazzettino di Venezia, attraverso il racconto di Tomaso Borzom, sottolinea come il Comune abbia già individuato nel pontile del Todaro il punto di accesso per lo sbarco dei materiali necessari all’organizzazione dell’evento.

Ma il momento più suggestivo sarà probabilmente quello del corteo acqueo lungo il Canal Grande. Tomaso Borzom evidenzia su Il Gazzettino di Venezia come il club, insieme alla questura, stia definendo gli ultimi dettagli logistici e di sicurezza per permettere alla squadra di attraversare Venezia via acqua tra cori, bandiere e applausi.

L’idea è quella di far imbarcare la squadra nei pressi della stazione ferroviaria, attraversando poi tutto il Canal Grande fino all’arrivo a San Marco. Il Gazzettino di Venezia racconta anche la possibilità di coinvolgere peata, gondole, barche a remi e le storiche remiere veneziane per rendere ancora più spettacolare la celebrazione.

L’entusiasmo in città è già altissimo. Gli undicimila biglietti per la sfida contro il Palermo sono andati esauriti in pochissimo tempo, confermando la voglia di Serie A del popolo arancioneroverde. Tomaso Borzom sottolinea sul Il Gazzettino di Venezia come il Penzo sarà sold out per l’ultima recita stagionale della squadra di Stroppa.

Intanto proseguono anche i preparativi tecnici. Nella notte tra ieri e oggi un motopontone è stato ormeggiato nei pressi del Todaro per consentire l’allestimento del palco destinato alla premiazione ufficiale del Venezia FC.

Sarà una giornata speciale per tutta la città, pronta a riabbracciare il grande calcio e a vivere una festa che unirà tifosi, turisti e curiosi in uno degli scenari più iconici al mondo. E sullo sfondo resta anche il futuro: la stagione 2026/2027 potrebbe infatti essere una delle ultime con il Penzo protagonista prima del trasferimento nel nuovo stadio di Tessera.