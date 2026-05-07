Giornale di Sicilia: “Il Palermo atteso a Venezia. Test verità per l’attacco”

Due trasferte consecutive, due partite dal peso completamente diverso ma unite da un filo comune: il Palermo dovrà dimostrare di saper vincere anche lontano dal Barbera. Come racconta Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, la sfida di domani sera contro il Venezia rappresenta l’ultimo test generale prima dell’andata della semifinale playoff del 17 maggio, che i rosanero giocheranno ancora una volta in trasferta.

Secondo quanto analizzato da Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, la gara del Penzo non avrà un impatto significativo sulla classifica, salvo un complicatissimo aggancio al terzo posto che dipenderebbe da una vittoria rosanero e dalla contemporanea sconfitta del Monza contro l’Empoli. Ma al di là dei numeri, la sfida contro i lagunari servirà soprattutto a ritrovare slancio e continuità lontano da Palermo.





Il rendimento esterno del Palermo nelle ultime settimane, infatti, è stato troppo altalenante. Alessandro Arena evidenzia sul Giornale di Sicilia come nelle ultime sei trasferte la squadra di Inzaghi abbia raccolto soltanto due vittorie segnando appena cinque gol. Un dato insufficiente per quello che resta il terzo miglior attacco del campionato.

Dopo le brillanti prove offensive contro Bari e Sampdoria, qualcosa si è inceppato. Il Giornale di Sicilia, attraverso l’analisi di Alessandro Arena, sottolinea come il Palermo abbia mostrato difficoltà soprattutto nella continuità realizzativa: una sola rete segnata contro Pescara, Carrarese, Padova, Frosinone e Reggiana, oltre al digiuno totale di Monza.

A preoccupare maggiormente è stata soprattutto la gestione mentale delle partite. Alessandro Arena racconta sul Giornale di Sicilia come i rosanero siano passati dalla concretezza mostrata contro Carrarese e Padova ai blackout visti contro Pescara e Monza, gare che hanno inevitabilmente frenato le ambizioni di promozione diretta.

La trasferta di Venezia, almeno sulla carta, appare il test più complicato possibile per invertire il trend. Eppure, come evidenzia ancora Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, il clima di festa attorno alla squadra di Stroppa potrebbe abbassare leggermente la tensione agonistica dei lagunari, offrendo al Palermo l’opportunità di ritrovare fiducia e convinzione in vista dei playoff.

I precedenti, inoltre, alimentano le speranze rosanero. Il Giornale di Sicilia ricorda il percorso del Palermo di Baldini nel 2022, quando la squadra superò all’ultima giornata un Bari già promosso per poi vincere tutte le gare esterne dei playoff fino alla promozione in Serie B.

Ad arbitrare Venezia-Palermo sarà Zanotti di Rimini, alla quarta direzione stagionale con i rosanero dopo il 5-0 col Pescara e le sfide di Coppa Italia contro Cremonese e Udinese. Alessandro Arena sottolinea sul Giornale di Sicilia come l’attenzione del Palermo sia già proiettata soprattutto alla semifinale playoff, nella quale i rosanero avranno il vantaggio del ritorno al Barbera e della qualificazione in caso di perfetta parità complessiva.

Ma Inzaghi sa bene che tutto passerà dalla gara d’andata. Perché uscire indenni — o magari vincitori — dalla prima sfida esterna degli spareggi significherebbe arrivare al ritorno davanti al proprio pubblico con maggiore serenità e con una consapevolezza ancora più forte.