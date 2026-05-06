Venezia-Palermo, quote e pronostici: lagunari favoriti al Penzo nell’ultima giornata

Tutto pronto per Venezia-Palermo, sfida in programma venerdì sera alle ore 20:30 allo stadio Penzo e valida per l’ultima giornata del campionato di Serie B. Una gara dal peso differente per le due squadre: gli arancioneroverdi vogliono chiudere in festa dopo la promozione in Serie A conquistata con anticipo, mentre il Palermo userà il match come ultimo banco di prova prima dei playoff.

I bookmakers vedono nettamente favorito il Venezia di Giovanni Stroppa, trascinato dall’entusiasmo del Penzo sold out e da una stagione straordinaria culminata col ritorno nel massimo campionato.





La vittoria del Venezia oscilla tra l’1.60 e l’1.68 a seconda dell’agenzia, mentre il successo del Palermo viene proposto tra il 4.40 e il 5.00. Più alta anche la quota del pareggio, compresa tra il 3.75 e il 4.20.

Ecco nel dettaglio le principali quote dei bookmakers per Venezia-Palermo:

Bet365: 1 a 1.65 — X a 4.20 — 2 a 4.50

SNAI: 1 a 1.65 — X a 4.00 — 2 a 5.00

StarVegas: 1 a 1.65 — X a 3.95 — 2 a 4.55

AdmiralBet: 1 a 1.65 — X a 3.95 — 2 a 4.55

Lottomatica: 1 a 1.60 — X a 4.00 — 2 a 4.75

NetBet: 1 a 1.66 — X a 4.00 — 2 a 4.65

888sport: 1 a 1.67 — X a 3.75 — 2 a 4.40

Betfair Exchange: 1 a 1.63 — X a 3.87 — 2 a 4.82

LeoVegas: 1 a 1.68 — X a 3.80 — 2 a 4.50

Le quote riflettono anche il differente approccio alla gara: Stroppa vuole chiudere la regular season davanti ai propri tifosi con un’altra vittoria, mentre Inzaghi potrebbe optare per turnover e gestione dei diffidati in vista delle semifinali playoff.

Al Penzo, però, si preannuncia comunque una serata ricca di emozioni, anche per il ritorno da ex di Pohjanpalo, Inzaghi, Joronen, Johnsen, Segre e Ceccaroni.