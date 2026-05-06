La Nuova Venezia: “Iceman torna in Laguna”

Venezia-Palermo non sarà mai una partita qualunque, ma venerdì sera al Penzo avrà inevitabilmente un protagonista assoluto: Joel Pohjanpalo. Come racconta Giuseppe Malaguti su La Nuova Venezia, il ritorno dell’attaccante finlandese in laguna rappresenta molto più di una semplice sfida tra ex. È il ritorno dell’uomo che per tre stagioni è stato simbolo, leader e idolo assoluto del popolo arancioneroverde.

Secondo quanto ricostruito da Giuseppe Malaguti sulle colonne de La Nuova Venezia, l’impatto di Pohjanpalo con il Venezia è stato devastante fin dal primo giorno. In 96 presenze il bomber finlandese ha firmato 48 reti, mantenendo una media impressionante di un gol ogni due partite. Numeri che lo hanno trasformato rapidamente in uno dei giocatori più amati della recente storia arancioneroverde.





Ma il rapporto tra Pohjanpalo e Venezia è andato ben oltre il campo. Giuseppe Malaguti, nel suo approfondimento per La Nuova Venezia, sottolinea come il centravanti finlandese abbia scelto di vivere pienamente la città, trasferendosi nel cuore della laguna e diventando una presenza familiare tra calli, campielli e bacari. Un legame autentico che ha abbattuto la distanza tra calciatore e tifosi.

Il La Nuova Venezia, attraverso il racconto di Giuseppe Malaguti, descrive Pohjanpalo come una sorta di “Thor della Laguna”: il gigante biondo capace di trascinare il Venezia a suon di gol e, allo stesso tempo, di fermarsi a parlare con chiunque lo incontrasse per strada. Un simbolo positivo soprattutto per i più giovani tifosi che indossavano orgogliosamente la sua maglia numero 20.

Poi, a gennaio 2025, è arrivata la separazione. Un addio doloroso per la tifoseria veneziana. Giuseppe Malaguti ricorda su La Nuova Venezia come il Palermo abbia deciso di puntare forte sul centravanti finlandese, presentando un’offerta importante dal punto di vista economico e progettuale. Una chiamata che Pohjanpalo ha accettato scegliendo di lasciare Venezia per sposare il progetto rosanero e inseguire la Serie A con il Palermo.

Venerdì il bomber ritroverà il Penzo da avversario, ma non sarà l’unico ex in campo. Come evidenzia ancora Giuseppe Malaguti su La Nuova Venezia, nella squadra di Inzaghi ci saranno anche Ceccaroni, Joronen, Johnsen e Segre, oltre allo stesso tecnico rosanero che a Venezia conquistò la storica promozione dalla Serie C alla Serie B nel 2017 e successivamente anche la Coppa Italia di Lega Pro.

Sarà una serata di emozioni forti, tra festa promozione e ricordi ancora vivissimi. E al centro di tutto ci sarà ancora lui: Joel Pohjanpalo, l’ex re della Laguna.